How To Manage Frizzy Hair : मौसम बदलने के साथ ही बालों में भी कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं. खूबसूरत और सिल्‍की बाल भी फ्रिजी (Frizzy Hair) हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपके बाल ड्राई और घुंघराले हैं तो इन्‍हें खूबसूरत बनाने के लिए आप तरह-तरह के उपाय करते हैं. दरअसल सिल्‍की और खूबसूरत बाल महिलाओं की सुदंरता को कई गुना बढ़ाते हैं. जबकि फ्रिजी, बेजान और रूखे बाल आपके सारे लुक (Look) को खराब करते हैं. ऐसे में फ्रिजी या घुंघराले बाल को स्ट्रेट कराने के लिए लोग कई हेयर ट्रीटमेंट भी लेते हैं. यही नहीं, महंगे हेयर कंडीशनर की मदद से भी बालों की फ्रिजीनेस को दूर करने का उपाय किया जाता है. लेकिन अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करें तो अपने फ्रिजी बालों को मैनेज (Manage) कर सकते हैं.

फ्रिजी बालों को इस तरह करें मैनेज

गीले बालों में ना सोएं

अगर आपको सुबह के समय बाल धोने का समय नहीं मिल पाता तो रात को बाल धोते समय कुछ बातों का ध्‍यान रखें. मसलन, अगर आप बालोंं को धो रहे हैं और गीली अवस्‍था में ही सो रहे हैं तो बाल डैमेज हो सकते हैं. हमेशा बालों को सुखाने के बाद ही रात में सोएं.

यूज़ करें माइक्रो फाइबर टॉवल

दरअसल जब हम टॉवल से बालों को पोछते हैं तो बाल इनमें फंसते हैं और टूटने लगते हैं. जबकि माइक्रोफाइबर टॉवल बालों के लिए कॉटन की तुलना में अधिक केयरिंग होता है. माइक्रोफाइबर सूती तौलिए की तुलना में अधिक पानी को अवशोषित करता है. ऐसे में आप बालों को धोने के बाद माइक्रोफाइबर की मदद से सुखा सकते हैं.

सिल्‍क या रेशम का तकिया कवर

रात के समय कई बार सूती पिल्‍लो कवर से बाल रगड़ खाकर टूटने लगते हैं. ऐसे में आप सिल्‍क, रेशम या साटन का तकिए का कवर रख सकती हैं. इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं.

हेयर सीरम का इस्‍तेमाल

बालों पर हेयर सीरम या मॉयश्चराइजिंग हेयर ऑयल लगाएं. इससे बाल हाइड्रेटेड रहेंगे, फ्रिजी बालों से लड़ने की शक्ति मिलेगी. हेयर ऑयल बालों को पोषण देता है और बालों को मुलायम बनाता है. साथ ही हेयर सीरम बालों को फ्रिज होने से बचाता है. हेयर सीरम बालों के लिए फायदेमंद होता है.

बालों की कंडीशनिंग जरूरी

बालों को कंडीशन करने से बालों के क्यूटिकल्स स्मूद होते हैं, नमी सील होती है और सोते समय बाल फ्रिजी होने से बचते हैं. ऐसे में आप हेयर मसाज, प्री या पोस्‍ट कंडिशनिंग आदि को हेयर केयर में शामिल करें. बेहतर होगा अगर आप घरेलू चीजों से बालों की कंडिशनिंग करें.

बाल धोने से पहले ब्रश करें

अगर आप उलझे या फ्रिजी बालों में शैंपू करेंगे तो बाल टूटेंगे और झड़ेंगे. इसलिए बाल धोने से पहले हमेशा बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना चाहिए.

डाइट का रखें ख्‍याल

अपने खाने में अधिक से अधिक आयरन, मिनरल्‍स, ओमेगा 3, फैटी एसिड आदि का सेवन करें और एंटीऑक्‍सीडेंट से भरपूर चीजों का सेवन करें.

