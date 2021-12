How to Pick Right Foundation for Your Skin Type : फ्लोलेस स्किन के लिए बेहतर मेकअप जरूरी होता है. जबकि बेहतर मेकअप (Makeup) के लिए स्किन टोन से मैच करता फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है. फाउंडेशन (Foundation) एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में निखार लाने और दाग धब्‍बों को छिपाने का काम करता है. हम अपने स्किन टोन के हिसाब से बाजार से फ़ाउंडेशन खरीदते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कम या ज्‍यादा करते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मेकअप करते ही उनके चेहरे पर एक्‍ने या पिंपल्‍स (Pimples) आ जाते हैं. यही नहीं, कई बार तो फाउंडेशन के प्रयोग से चेहरे पर रैशेज और खुजली तक होने लगती है. ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप (Skin Type) के अनुसार ही फाउंडेशन का चुनाव करें. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप फाउंडेशन से होने वाले नुकसान (Harm) से बचने के लिए किस तरह फाउंडेशन का चुनाव कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अपने लिए परफेक्‍ट फाउंडेशन का चुनाव कैसे करें.

इस तरह चुने अपनी स्किन के अनुसार सही फाउंडेशन

1.सेंसिटिव स्किन के लिए

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको फाउंडेशन चुनते समय खास बातों को ध्‍यान में रखने की जरूरत होती है. जब भी आप फाउंडेशन खरीदें तो यह ध्‍यान रखें कि कोई भी हार्ड कैमिकल या फिर अल्कोहल वाले फाउंडेशन ना लें. इसकी जगह आपको बहुत ही लाइट इंग्रेडिएंट्स वाले फाउंडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा हो सके तो नेचुरल ऑयल बेस्ड फाउंडेशन का चुनाव ही करें. बेहतर होगा अगर फाउंडेशन में एसपीएफ का इस्तेमाल किया गया हो.

2.ड्राई स्किन के लिए

ड्राई स्किन के लिए बेहतर होगा कि आप मॉइस्चराइजर बेस्ड या फइर सनस्क्रीन बेस्ड मॉइश्चराइजर खरीदें. ये त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखता है. बेहतर होगा अगर आप पाउडर बेस्‍ट की बजाय लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन का इस्तेमाल करें.

3.ऑयली स्किन के लिए

ऑयली स्किन है तो कभी भी ऑयल बेस्‍ड फाउंडेशन का इस्‍तेमाल ना करें. इनके प्रयोग से आपके चेहरे पर पिंपल्‍स आदि हो सकते हैं. बेहतर होगा अगर आप पाउडर वाले फाउंडेशन या फिर ऑयल फ्री लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करें. ये त्वचा के पोर्स पर चिपकेंगे नहीं और ना ही पोर्स को ब्‍लॉक करेंगे. बता दें कि पोर्स ब्‍लॉक हो जाने से अतिरिक्ट ऑयल प्रड्यूस होते हैं और पिंपल्‍स होते हैं. आप मिंनरल फाउंडेशन और मेट फाउंडेशन खरीद सकते हैं. ये प्रोडक्‍ट स्किन के एक्‍सट्रा तेल को सोख लेते हैं और त्वचा को खूबसूरत बनाते हैं.

4.विंटर में अधिक ड्राई प्रोडक्‍ट ना करें प्रयोग

फाउंडेशन का चुनाव करते वक्त मौसम का भी ध्‍यान रखना जरूरी है. दरअसल अगर आप विंटर में ऑयल फ्री फाउंडेशन का प्रयोग करेंगे तो स्किन ड्राई और रूखी हो जाएगी. ऐसे में आप क्रीम बेस्‍ड या ऑयल बेस्‍ट फाउंडेशन का प्रयोग करें. हमेशा अपनी स्किन की समस्याओं को देखते हुए ही फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स को देखें और सही फाउंडेसन का चुनाव करें. ऐसा करने से आपका मेकअप आपको एक परफेक्ट लुक देगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

