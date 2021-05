आंखों में लगे काजल को फैलने से रोकने के लिए आजमाएं ये तरीके

कुछ महिलाओं को काजल लगाना बेहद पसंद होता है (Likes to apply Kajal) लेकिन वो इसे लगाना सिर्फ इसलिए अवॉयड करती हैं क्योंकि इसको लगाने के कुछ देर बाद ही (After applying kajal) ये फैलने लगता है. इससे आंखें ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे का लुक भी ख़राब नज़र आने लगता है. अगर आपके साथ ऐसी ही दिक्कत पेश आती है तो आप आंखों के काजल को फैलने से रोकने के लिए (To prevent Kajal from spreading) यहां बताये जा रहे इन तरीकों को आजमा सकती हैं.अगर आप चाहती हैं कि आंखों में काजल लगाने के बाद ये फैले नहीं तो काजल लगाने से पहले आंखों को पैड ड्राई करें. इसके लिए कॉटन कपड़े को साफ़ और ठंडे पानी में डुबोकर और निचोड़कर इसको आंखों पर पांच मिनट तक रखें. कपड़े की जगह आप रुई का इस्तेमाल भी कर सकती हैं. इसके बाद अपनी आंखों को इसी कपड़े या रुई से अच्छी तरह से साफ करें. फिर सूखे कपड़े से आंखों को पोछ लें. इससे पसीना और ऑयल साफ़ हो जायेगा.अपनी आंखों को ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए अगर आप अपनी आंखों पर काजल के साथ मस्कारा, आई लाइनर और आईशैडो भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये सारा मेकअप आप काजल लगाने से पहले आंखों पर ज़रूर अप्लाई कर लें. इन सबके बाद सबसे आखिर में काजल अप्लाई करें. इससे बार-बार काजल टच होने से बचा रहेगा.काजल लगाने से पहले आंखों के नीचे लोअर क्रीज लाइन पर ब्रश की मदद से हल्का सा पाउडर अप्लाई करें, इसके बाद काजल लगाएं. पाउडर आंखों के आस-पास जमे पसीने और ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे आंखों के आस-पास का हिस्सा ड्राई रहेगा और काजल फैलेगा नहीं.आपको ऐसे काजल का चुनाव करना होगा जो पेंसिल फॉर्म में हो. ये काजल जल्दी फैलता नहीं है. अगर आप लिक्विड काजल का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको वाटरप्रूफ और सम्ज-फ्री काजल का चुनाव करना होगा. जिससे ये फैलने से बचा रहे.आप जब काजल लगाएं तब ध्यान रखें कि शुरुआत और आखिर में हाथ को हल्का रखें. यानी बीच के हिस्से में काजल को गहरा रखें और शुरुआत और लास्ट में हल्की लेयर लगाएं. इससे काजल किनारों से फैलने से भी बचा रहेगा.