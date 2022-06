How To Protect Glass Door From Storm : ग्‍लास डोर मॉडर्न इंटीरियर में काफी इस्‍तेमाल किया जा रहा है. ये अधिक हवादार तो होते ही हैं, इनके इस्‍तेमाल से घर में रोशनी भी अधिक आती है. यही नहीं, इसका उपयोग भी काफी आसान होता है. इन खिड़कियों की ढेर सारी खूबियों को देखते हुए अब लोग अपने घरों में ग्‍लास वाले स्‍लाइडिंग डोर लगवाना खूब पसंद करते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है, जब मौसम खराब हो और तेज आंधी तूफान में इनके टूटने का डर बन जाए. हालांकि, ग्‍लोस डोर में स्‍पेशल कांच का इस्‍तेमाल किया जाता है, जो आसानी से टूटते नहीं. लेकिन, दुर्घटनाएं होने की संभावना तो बनी ही रहती है.

जब ये ग्‍लास तूफान की वजह से या बॉल आदि से टकराकर टूटते हैं, तो कांच पूरे घर में बिखर जाता है और कई बार लोगों को इसकी वजह से अस्‍पताल तक जाने की नौबत आ जाती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने ग्‍लास डोर को मजबूत कैसे बना सकते हैं या इन्‍हें टूटने से किस तरह से बचा सकते हैं.

ग्‍लास विंडो को इस तरह करें प्रोटेक्‍ट

शटर का करें प्रयोग

आप तूफान में ग्‍लास डोर को बचाने के लिए शटर डोर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. जब भी तूफान या तेज हवा चले, तो आप शटर को बंद कर दें. जापान, अमेरिका आदि कई देशों में तूफान से घर को बचाने के लिए इस तकनीक का इस्‍तेमाल करते हैं.

विंडो पर टेप ना लगाएं

कई लोग अपने शीशे की खिड़कियों पर टेप आदि लगा देते हैं, जो कांच को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर देते हैं. ऐसे में कभी भी अपने ग्‍लास डोर या ग्‍लास विंडो के ऊपर टेप का इस्‍तेमाल ना करें.

प्‍लाई का करें इस्‍तेमाल

अगर आपके पास शटर बनाने का उपाय नहीं है, तो आप अपने खिड़की, दरवाजों को बचाने के लिए प्‍लाई उड का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

खिड़कियों को रखें बंद

कई लोगों का ये मानना है कि तेज हवाओं के धक्‍के से बचाने के लिए अगर विंडो को खुला छोड़ दिया जाए तो इससे खिड़कियां टूटेंगी नहीं, लेकिन ये गलत तरीका है. आप खराब मौसम में तुरंत अपनी सारी ग्‍लास विंडो और डोर को बंद कर लें.

आंधी आने से पहले करें क्‍लीन

अगर आपके दरवाजे, खिड़कियां स्‍लाइड वाले हैं, तो आंधी तूफान से पहले इनके फ्रेम के ग्रिप को अच्‍छी तरह से साफ कर लें. इससे तूफान के बाद ये जाम नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं.

इंपैक्‍ट रेसिस्‍ट विंडो फिल्‍म का करें प्रयोग

ये फिल्‍म ऑनलाइन आसानी से उपलब्‍ध हैं. इन्‍हें आप अपने विंडो के शीशे पर चिपकाकर विंडो को मजबूत कर सकते हैं. इस तरह ये तोड़ने पर भी टूटेंगे नहीं.

