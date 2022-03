Online Dating Apps के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही? जानें इससे बचने के तरीके

How To Protect Yourself From Online Dating Scams : आज कल डिजिटल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बहुत ही आसान बना दिया है. खाने पीने से लेकर कपड़े की शॉपिंग तक लोग ऑनलाइन करना पसंद कर रहे हैं. डिजिटल मीडिया और डेटिंग एप्स के माध्यम से लोग जीवनसाथी तक के चुनाव में हिचकिचा नहीं रहे. कोरोना (Corona) काल ने डिजिटल मीडिया और इंटरनेट पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत हुआ है. ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स की भी मांग पिछले 2 से 3 सालों में काफी बढ़ी है.

यंग जेनरेशन के लोगों में ऑनलाइन डेटिंग ऐप (Online Dating Apps) की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी है और इसके माध्यम से वे पार्टनर (Partner) की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Dating Scams) का भी सामना कर रहे हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के जरिए हो रही धोखाधड़ी से आप खुद को किस तरह बचा सकते हैं.

ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में धोखाधड़ी से बचने के कुछ खास टिप्स-

प्रोफाइल बनाने में रहें सतर्क

किसी भी डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल बनाते वक्त अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ या फिर डेटिंग ऐप्स पर शेयर न करें. खासतौर पर ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, फोन नंबर, आईडी आदि. अगर आपको किसी के साथ अपना नंबर शेयर करना हो तो पर्सनल चेट पर शेयर करें.

सिक्‍योर करें फोटोज़

सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप्स पर फोटोज शेयर करते समय सिक्योरिटी का ध्यान रखें और कभी भी इन्‍हें पब्लिक में शेयर ना करें. ऐसा करने से कोई भी आपके फोटोज को डाउनलोड कर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखें.

हड़बड़ी से बचें

इन ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर साथी की तलाश करने में जल्दबाजी न करें. वीडियो कॉल पर इंटीमेट सीन न बनाएं और अपनी पर्सनल आईडी, घर का पता, बैंक अकाउंट डिटेल इत्यादि शेयर करने में जल्दबाजी न करें. इससे आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं.

‘ना’ कहना सीखें

डेटिंग ऐप्स पर अगर किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट तौर पर ना बोलना सीखें और इसके बावजूद इसके अगर आपको बार-बार वो मैसेज और कॉल कर रहा हो तो साइबर सेल में शिकायत करें.

डेटिंग से पहले रहें सतर्क

अगर आप पहली बार अनजान व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो ऐसे जगह को चुनें जहां पर भीड़ हो या अपने साथ किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को ले जाएं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बच सकें. अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी चीज को खाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई नशीली चीजें न मिली हो. बता दें कि डेटिंग ऐप्स के जरिए इन दिनों कई धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में व्यक्ति को डेटिंग ऐप्स के जरिए जीवनसाथी की तलाश करते समय सतर्क रहें.

