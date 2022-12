हाइलाइट्स भारी कंबल का इस्‍तेमाल करने से एंग्‍जाइटी को कम किया जा सकता है. भारी कंबल दिमाग को करता है शांत. भारी कंबल में सोने से नींद में सुधार होता है.

How To Reduce Anxiety With Heavy Blankets- कंबल का इस्‍तेमाल आमतौर पर गर्माहट और चैन की नींद लेने के लिए किया जाता है. सूती, ऊन या फलालैन के बने ये मुलायम कंबल चिंता को कम कर सकते हैं. सुनने में ये अजीब है लेकिन सच है. जब व्‍यक्ति कंबल में आराम करता है तो वे अधिक रिलेक्‍स और हल्‍का महसूस करता है. कई शोध में भी ये बात सामने आई है कि भारी कंबल में सोने से व्‍यक्ति का तनाव या एंग्‍जाइटी काफी हद तक कम हो जाती है. कंबल में सोने या आराम करने से बड़ों का ही नहीं बल्कि बच्‍चों की एंग्‍जाइटी और थकान कम हो सकती है. कंबल एक थेरेपी का काम करते हैं जिससे नर्वस सिस्‍टम और मांसपेशियों को आराम मिलता है. चलिए जानते हैं एंग्‍जाइटी को कम करने में कंबल कैसे काम करता है.

भारी कंबल कैसे करता है काम

भारी कंबल कई वैराइटी और साइज में आते हैं. कंबल का चुनाव करते समय इस बात का ध्‍यान रखना चाहिए कि कंबल का वजन आपके शरीर के वजन का लगभग 10 प्रतिशत हो. हेल्‍थ डॉट कॉम के अनुसार एक अच्‍छे कंबल का वजन लगभग 3 से 13 किलोग्राम तक होना चाहिए. एंग्‍जाइटी को कम करने में कंबल का भारीपन मायने रखता है, क्‍योंकि अधिक वजन डीप प्रेशर टच यानी डीपीटी की अनुभूति पैदा करने में मदद करता है. डीपीटी चिंता और तनाव को कम कर सकता है साथ ही मूड में भी सुधार कर सकता है. जैसे बच्‍चों को आराम देने के लिए डीपीटी विधियों जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना और लिपटना का उपयोग करते हैं उसी प्रकार भारी कंबल का प्रयोग एंग्‍जाइटी को कम करने के लिए किया जा सकता है.

भारी कंबल के फायदे

भारी कंबल डीप प्रेशर टच के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकता है. ये निम्‍नलिखित तरीकों से लोगों की चिंता में मदद कर सकता है.

बार-बार होने वाले पैर में दर्द को कम करे.

अटेंशन और फोकस को बढ़ाए.

मोटर टास्‍क स्किल को इंप्रूव करे.

चिंता के साथ हार्ट बीट को कम करने में मदद करता है.

नींद की क्‍वालिटी में सुधार करे.

मांसपेशियों को रिलेक्‍स करे.

इन स्थितियों में भारी कंबल को करें अवॉइड

छोटे बच्‍चों को भारी कंबल न उढ़ाएं.

अस्‍थमा के पेशेंट्स भारी कंबल का प्रयोग न करें.

लो ब्‍लड प्रेशर में प्रयोग न करें.

नाक बंद होने की स्थिति में इसके प्रयोग से बचें.

मुंह को ढककर न सोएं.

कंबल न सिर्फ गहरी नींद के लिए बल्कि एंग्‍जाइटी को कम करने के काम भी आता है. एंग्‍जाइटी को कम करने के लिए भारी कंबल का चुनाव करें.

