हाइलाइट्स अंडा हेयर रिपेयर और डीप कंडीशनर का काम करता है. दही और नींबू का इस्‍तेमाल कर आप बालों से अंडे की बदबू को दूर कर सकते हैं.

How to Remove Egg Smell from Hair: हेल्‍दी बालों के लिए जितना ज़रूरी आयरन की आपूर्ति को माना जाता है, प्रोटीन भी इनके लिए काफी ज़रूरी होते हैं. इसके लिए लोग बालों में अंडा लगाते हैं, जिससे बाल हेल्‍दी रहें और हेयर केयर में पर्याप्‍त प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया जा सके. अंडा बालों को ज़रूरी पोषण देने के साथ उन्हें खूबसूरत, लंबा और घना बनाने में मदद करता है. दरअसल, अंडे में बायोटीन और फोलेट जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हेयर रिपेयर और डीप कंडीशनर का काम करते हैं. इस वजह से बाल सिल्की, स्मूद और डैंड्रफ फ्री भी रहते हैं. हालांकि, मुश्किल तब आती है, जब बालों में अंडा लगाने की वजह से सिर से हमेशा बदबू आने लगती है. इसी वजह से ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं और इसका विकल्‍प ढूंडते रहते हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में, जिनकी मदद से आप अंडे की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.

अंडे की दुर्गंध को दूर करने के आसान उपाय

सरसों तेल से करें मसाज

जब भी बालों में अंडा लगाएं, तो शैंपू से धोने के बाद गीले बालों में सरसों का तेल लगाकर अच्‍छी तरह मसाज करें. इसके बाद 30 मिनट बाद बालों में दोबारा शैंपू करें. ऐसा करने से बाल से अंडे की बदबू गायब हो जाएगी.

ऑलिव ऑयल और केले का करें इस्‍तेमाल

जब भी अंडे को बालों में लगाएं, तो आप इसके साथ केला, दूध और ऑलिव ऑयल मिक्स करके इस्‍तेमाल करें. ये बालों को और भी फायदा पहुंचाएंगे और बाल से अंडे की बदबू भी नहीं आएगी.

संतरे के जूस से दूर होगी बदबू

ऑरेंज जूस विटामिन सी से भरपूर होता है और ये बालों को झड़ने से भी रोकता है. अगर आप इसे अंडे के साथ मिलाकर लगाएं, तो इससे अंडे की बदबू से छुटकारा मिलता है. इसके लिए आप इन दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और फिर बालों को धोएं. आप चाहें तो इससे बालों को रिंस भी कर सकते हैं.

नींबू का इस्‍तेमाल

आप अंडा लगाने के बाद शैंपू कर लें और एक मग में पानी, नींबू के घोल से बालों को धो लें. ऐसा करने से बाल से अंडे की बदबू दूर हो जाती है.

दालचीनी और शहद का इस्‍तेमाल

दालचीनी और शहद दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अंडे की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए आप दो-तीन चम्मच दालचीनी पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे बालों में अच्‍छी तरह लगाकर छोड़ दें. कुछ देर बाद बालों को माइल्ड शैंपू और गुनगुने पानी से धो लें.

दही का इस्‍तेमाल

एक बाउल में फ्रेश दही लें और इसमें एक-दो चम्मच नींबू का रस निचोड़े और मिक्स कर लें. अब इसे बालों पर अच्‍छी तरह लगा लें. कुछ देर बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

