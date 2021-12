How To Remove Extra Chilli From Food: कई बार हम घंटों मेहनत के बाद किसी रेसिपी (Recipes) को तैयार करते हैं और जब आखिर में टेस्‍ट करते हैं तो पता चलता है कि खाने में तो अधिक मिर्च (Chilli) पड़ गई है. ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं.

यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल कुकिंग टिप्‍स (Cooking Tips) लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी सब्‍जी, दाल या किसी भी तरह की करी को दोबारा से खाने लायक बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर क्‍या हैं ये आसान और घरेलू टिप्‍स.

खाने में मिर्च को इस तरह करें कम (How To Remove Extra Chilli From Food)

1. मिलाएं मैदा

अगर करी वाली सब्‍जी है और इसमें मिर्च अधिक लग रही है तो आप एक चम्मच तेल में एक चम्मच मैदा (Maida) डालकर हल्का सा भून लें और सब्जी में डाल दें. भूना मैदा सब्जी में मिलाने पर सब्जी में मिर्च का असर कम हो जाता है.

2. नींबू

मिर्च ज्यादा हो गई है तो आप नींबू के रस (Lemon Juice) का इस्तेमाल करें. निंबू का खट्टापन सब्जी में मौजूदा मिर्च का स्वाद काटता है ,जिससे सब्जी खाने लायक बन जाती है. ये स्वाद भी बढ़ाता है और तीखापन भी कम करता है.

3. मलाई या दही

सब्जी के तीखेपन को कम करने के लिए आप मलाई (Malai) या दही (Dahi) डालकर स्‍वाद को बैलेंस कर सकते हैं. सब्जी में मलाई या दही फेंटकर डालें और धीमी आंच पर पका लें. ऐसा करने से सब्जी में मिर्च का असर काफी हद तक कम हो जाएगा.

4. शहद का इस्तेमाल

अगर फिर भी सब्जी का तीखापन कम नहीं हो रहा तो आप सब्जी में थोड़ा शहद डाल सकते हैं. हालांकि, ऐसा करने से सब्जी में मिठास आ सकती है. इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में ही शहद का प्रयोग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

