बालों से डाई का रंग नहीं निकल रहा तो परेशान न हों, बेकिंग सोडा से आसानी फेड होगा कलर, जानें इस्तेमाल का तरीका

Easy way to remove hair color with baking soda : आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सभी लोग सुपर स्टाइलिश और फैशनेबल होते जा रहे हैं और नए-नए ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. यह बात सच है, कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. लेकिन कई बार यह एक्सपेरिमेंट बहुत भारी पड़ जाते हैं.आजकल लड़के और लड़कियां सभी अपने बालों में डाई, हाइलाइट्स और हेयर कलर करवा रहे हैं. स्टाइलिश हेयर कलर या तो पर्सनैलिटी को हिट बना सकते हैं या तो बिल्कुल खराब लग सकते हैं. कई बार हेयर कलर करवाने के बाद बाल बहुत खराब लगते हैं और हाथ में केवल पछतावा रह जाता है, ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं. आइए आसानी से बालों में डाई का रंग निकालने के लिए बेकिंग सोडा के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं,

बालों से डाई का रंग निकालने के लिए ऐसे करें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल :

बेकिंग सोडा हेयर वॉश :

स्टाइलक्रेज डॉट कॉम के अनुसार बेकिंग सोडा और विनेगर बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट होते हैं. इनका इस्तेमाल बालों को हल्का सा ड्राई कर सकता है लेकिन ये बालों के रंग को सेफली हल्का कर सकता है.

-इसके लिए 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 से 2 कप पानी, 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर, 5 एसेंशियल ऑयल की जरूरत होगी.

-बेकिंग सोडा को 2 कप पानी में मिक्स कर लें और बालों को गीला करके इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए अप्लाई कर लें.

-मिक्सर को अप्लाई करने के 10 मिनट बाद नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लें.

-उसके बाद विनेगर और एसेंशियल ऑयल को पानी में मिलाकर वापस गीले बालों पर अप्लाई करें और 10 मिनट बाद पानी से वॉश कर लें.

बेकिंग सोडा और नींबू का रस :

– सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध होता है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ अपनी बेहतरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

-नींबू और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन बालों के रंग को फेड करने में सहायक होता है.

– केवल दो इनग्रेडिएंट्स बेकिंग सोडा और नींबू के रस की जरूरत होगी.

-दो चम्मच बेकिंग सोडा और दो चम्मच नींबू के रस को एक साथ अच्छे से मिक्स करके स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. इसको तैयार करने के बाद डाई वाले बालों में 10 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ दें.

-मिक्सचर को बालों में अप्लाई करने के 10 मिनट बाद बालों को अच्छे से शैंपू और कंडीशनर कर लें.

–बेकिंग सोडा बालों से डाई के रंग को निकालने की आसान और सुरक्षित होम रेमेडी है. लेकिन परमानेंट हेयर कलर या डाई पर इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें.

