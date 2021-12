विंटर में गर्म कपड़ों पर नजर आ रहे हैं रोंएं तो इन्हें हटाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

How To Remove Lint From Woolen Clothes : विंटर (Winter) में कपड़ों की धुलाई होते ही उन पर गोल गोल रोएं(Lint) नजर आने लगते हैं. ये रोएं कपड़ों (Woolen Clothes) की सारी खूबसूरती पर ग्रहण लगा देते हैं. इन्‍हें हटाने के लिए हम तमाम कोशिश करते हैं लेकिन ये दुबारा से कपड़ों पर आने लगते हैं. ऐसे में अगर आप अपने विंटर क्‍लॉथ्‍स पर से उढ रहे रोओं को आसानी से हटाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं. ये हैक्‍स (Hacks) आप कभी भी और कहीं भी आसानी से आजमा सकते हैं और इन रोओं को दूर कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम किन हैक्‍स की मदद से विंटर के कपड़ों से रोंएं को हटाएं.

विंटर के कपड़ों से उढते रोएं इस तरह हटाएं

1.कंघी का करें इस तरह प्रयोग

अगर आपके पास पतली और महीन दांत वाली कंघी है तो आप इनकी मदद से विंटर के कपड़ों पर निकल रहे रोओं को आसानी से हटा सकते हैं. आप कपड़ों पर उल्‍टी दिशा में कंघी करें. धीरे धीरे सारे रोएं गायब हो जाएंगे.

2.रेजर का करें प्रयोग

आप इन रोएं को हटाने के लिए रेजर का प्रयोग भी कर सकती हैं. आप कपड़े को बेड पर बिछा दें और धीरे धीरे रेजर की मदद से इन रोएं को काटें. अब आप कंघी की मदद से इन रोएं को हटा दें.

3.लिंट रिमूवर का करें प्रयोग

आप लिंट रिमूवर की मदद से भी इन रोएं को हटा सकते हैं. ये बाजार में आसानी से मिलता है.

4.धोने के तरीके में लाएं बदलाव

जब इन उनी कपड़ों को धोएं तो हमेशा लिक्विड सोप में ही धोएं. यही नहीं, इन्‍हें रगडें नहीं. ऐसा करने से इनके रोएं निकलने लगते हैं और ये खराब हो जाते हैं.

5.रात में चेंज कर सोएं

अगर आप रात में इन्‍हें पहनकर सोते हैं तो आपकी ये आदत कपड़ों को खराब करती है.

