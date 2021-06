अगर कपड़ों पर लग गए हों मेकअप के दाग तो ऐसे करें इनको साफ

How to remove makeup stains from clothes: शादी-पार्टी या बाहर घूमने जाने के उत्साह (Excitement) या जल्दबाज़ी में कई बार मेकअप करते हुए ब्यूटी प्रोडक्ट (Beauty product) आपके कपड़ों पर गिर जाता है. जो कपड़ों पर गहरे दाग (Stain) छोड़ जाता है. मेकअप के इन दागों को कपड़ों पर से किन आसान घरेलू तरीकों की मदद से निकाला जा सकता है. आइये जानते हैं.कपड़ों पर लगे मेकअप के दाग को हटाने के लिए आप शेविंग क्रीम की मदद ले सकते हैं. इसके लिए थोड़ी सी शेविंग क्रीम कपड़े पर लगे दाग वाली जगह पर लगाकर पांच मिनट के लिए ऐसे ही रख दें. इसके बाद सादे पानी से कपड़े को धो लें.ड्राई मेकअप प्रोडक्ट से लगे दाग को कपड़े पर से हटाने के लिए लिए आप ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्लो ड्रायर को ऑन करके उसे कपड़े पर दाग वाली जगह पर इस्तेमाल करें. इससे कुछ ही मिनट में दाग कपड़े से आसानी से निकल जायेगा.कपड़े पर अगर लिक्विड मेकअप या लिपस्टिक का दाग लग गया है तो इसको छुड़ाने के लिए हेयर स्प्रे काम आ सकता है. इसके लिए थोड़ा सा हेयर स्प्रे लेकर कपड़े पर लगे दाग पर लगाएं और इसको दस मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने दें. इसके बाद सादे पानी से कपड़ा धो लें.कपड़े पर लगे मेकअप के दाग को हटाने के लिए आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक आईस क्यूब लें और उसे दस मिनट के लिए कपड़े पर दाग वाली जगह पर रख दें. इसके बाद हल्के हाथ से कपड़े को रब करें फिर सादे पानी से कपड़ा धो लें.मेकअप के दाग को तुरंत छुड़ाने के लिए आप फेशियल वाइप की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप फेशियल वाइप को दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से कुछ देर रगड़ें. जब मेकअप प्रोडक्ट फेशियल वाइप पर नज़र आने लगे तो इसको हटा कर दूसरी फेशियल वाइप का इस्तेमाल करें. अगर दाग पूरी तरह से नहीं निकला है तो एक और वाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं.