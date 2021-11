किचन के प्लास्टिक जार से नहीं हट रहे तेल के चिपचिपे दाग तो करें ये आसान उपाय, मिनटों में होंगे साफ

How To Remove Oil Stains From Plastic Jar : हर किचन (Kitchen) में प्‍लास्टिक के कंटेनर या जार (Plastic Jar) होते हैं. फिर वह चाहे नॉनस्टिक जार हों या दाल चावल आदि स्‍टोर करने के सिंपल प्‍लास्टिक के डिब्‍बे. किचन के इन जार पर दाग (Oil Stains) लगना घर घर की कहानी है. लेकिन अगर आप इन्‍हें साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो इन्‍हें रोज टीश्‍यू पेपर से वाइप करें और पोछकर रखें. लेकिन ये काम रोज करना मुश्किल होता है. ऐसे में अगर आपके भी प्‍लास्टिक कंटेनर पर दाग आ गए हों तो इन्‍हें कम समय में साफ (Clean) करने का कुछ आसान ट्रिक है. इन सिंपल ट्रिक्‍स (Tricks) की मदद से आप प्‍लास्टिक के डिब्‍बों को आसानी से क्‍लीन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि किचन में रखें प्‍लास्टिक के डिब्‍बों पर लगे जिद्दी दाग को कैसे साफ करें.

प्‍लास्टिक डिब्‍बों पर लगे जिद्दी दाग को इस तरह हटाएं

1.बेकिंग सोडा का प्रयोग

एक कटोरी में बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बना लें और प्लास्टिक कंटेनर के दाग पर 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. आधे घंटे बाद इसे वाइप करें या धो लें. कंटेनर से दाग गायब हो जाएगा.

2.नमक का प्रयोग

प्‍लास्टिक डिब्‍बे पर लगी चिकनाई को हटाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग को हटाने के लिए गुनगुने पानी में कपड़ा डुबोएं और उसमें नमक लगाकर दाग पर घिसें. अगर दाग पूरी तरह से न हटे तो इस प्रक्रिया को दो तीन बार करें.

3.हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग

आप इस दाग को हटाने के लिए हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए रबिंग अल्कोहल काम आ सकता है. हैंड सैनिटाइजर को दाग वाली जगह पर लगाएं और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद बर्तन को पोछकर साफ कर लें.

4.सफेद सिरका

आप एक कप पानी में 2 बड़ा चम्मच सफेद सिरका डालें और प्लास्टिक कंटेनर में थोड़ी देर के लिए रख दें. इसके बाद प्लास्टिक कंटेनर को नॉर्मल तरीके से धो लें. दाग जिद्दी हों तो रात भर ऐसे ही छोड़ दें.

5.एस्प्रिन का प्रयोग

एस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल आप प्लास्टिक के कंटेनर की सफाई के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपको गुनगुने पानी में एस्प्रिन डालें औेर इस सॉल्‍यूशन से कंटेनर को वाइप करें. बचे पानी को कंटेनर में रखकर 2 घंटे छोड़ दें.

