How To Remove Rust From Kitchen Knife : किचन (Kitchen) में अगर सबसे ज्‍यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है चाकू (Knife) की. जी हां, चाकू किचन में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों में से एक है. अगर किचन से चाकू गायब हो जाए तो सुबह के ब्रेकफास्‍ट से लेकर डिन‍र तक बनाने में काफी परेशानी आ सकती है. ऐसे में कई बार किचन में प्रयोग आने वाले चाकू में जंग (Rust) लग जाती है और जिस वजह से इसे साफ करना बेहद परेशानियों भरा हो जाता है. अगर इससे सब्‍जी काटने की कोशिश की जाए तो उं‍गलियां तक कट सकती हैं और मुसीबत और बढ सकती है. ऐसे में अधिकांश लोग चाकू पर लगे जंग को साफ करवाने के लिए बाजार जाते हैं और इसे क्‍लीन कराने के लिए काफी मशक्‍कत करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कुछ टिप्‍स (Tips) को फॉलो करें तो आप घर पर भी आसानी से चाकू पर लगे जंग को क्‍लीन कर सकते हैं और दुबारा से इसके धार को तेज कर सकते हैं.

चाकू पर लगे जंग को हटाने के टिप्स (How To Remove Rust From Kitchen Knife)

1.बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर आपके चाकू पर जंग लग गया है तो आप इसे आसानी से हटाने के लिए किचन में ही मौजूद बेकिंग सोडा (baking soda) का इस्तेमाल करें. इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप चाकू को गीला कर लें. अब थोड़ा बेकिंग सोडा लें और चाकू के मेटल एरिया पर इसे अच्‍छी तरह से लगाकर रखें. करीब 5 मिनट बाद चाकू को किसी स्क्रबर की मदद से घिसें और साफ करें. कुछ ही देर में आपके चाकू चमक उठेगा और जंग गायब हो जाएगा.

2.विनेगर का करें इस्तेमाल

अपने किचन नाइफ पर लगे जंग को आप किचन में रखे विनेगर (vinegar) की मदद से भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए पहले आधा कप विनेगर लें और इसमें जंग वाले चाकू को डुबोकर रख दें. 10 मिनट के लिए चाकू को इसी में छोड़ दें. 10 मिनट बाद चाकू को विनेगर से बाहर निकालें और रगड़कर साफ करें. कुछ ही मिनटों में चाकू पर लगा जंग गायब हो जाएगा.

3.आलू के रस का इस्तेमाल

चाकू पर लगे जंग को दूर करने के लिए आप आलू (Potato Juice) के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आलू में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है जो कैमिकल रिऐक्‍शन कर आसानी से जंग को हटाने में मदद करता है. इसके प्रयोग के लिए एक आलू लें और जंग लगे चाकू से बीचोंबीच काटें. ध्‍यान रहे कि आलू पूरा कटकर अलग ना हो. आप चाकू को आलू के बीच में आरपार कर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें.कुछ देर बाद चाकू को आलू के बीच से निकाल कर उसे साफ करें. अब इसे साफ करें.

4.नींबू के रस से करें साफ

एक नींबू (Lemon) को बीच में से काटें और इसके रस को चाकू पर घिसें. कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें. थोड़ी देर बाद चाकू को धोकर पोछ लें. चाकू पर लगा जंग आसानी से हट जाएगा.

5.प्याज का रस

एक प्‍याज काटें और इसके रस को चाकू पर अच्छी तरह लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. थोड़ी देर में चाकू को साफ कर लें. चाकू पर लगा जंग आसानी से हट जाएगा.

