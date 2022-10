चेहरे से चश्मे का निशान रिमूव करने के लिए आजमाएं ये नुस्खे, चुटकियों में बेदाग नजर आएगा फेस

हाइलाइट्स चेहरे से चश्मे का निशान मिटाने के लिए आप खीरे की मदद ले सकते हैं. चश्मे का निशान मिटाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल भी बेस्ट हो सकता है.

How to remove spectacles marks from face: आजकल चश्मे का इस्तेमाल फैशन ट्रेंड का अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में कुछ लोग स्टाइलिश और स्मार्ट लुक पाने के लिए चश्मा लगाते हैं. तो कई लोगों को वीक आईसाइट के चलते चश्मा लगाना पड़ जाता है. मगर चश्मा पहनने से चेहरे पर निशान भी बन जाता है. ऐसे में कुछ नेचुरल तरीकों की मदद से आप चश्मे के निशान (Specs marks) से निजात पाने के साथ-साथ स्किन का ग्लो भी आसानी से बढ़ा सकते हैं.

बेशक चश्मा कई लोगों के फेशियल लुक को एन्हॉन्स करने का काम करता है. हालांकि अधिक समय तक चश्मा पहनने से नाक के आस-पास चश्मे का काला निशान पड़ जाता है. ऐसे में चश्मा उतारने के बाद आपका फेस अजीब लगने लगता है. तो आइए हम आपको बताते हैं चश्मे का दाग मिटाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके आप चेहरे को बेदाग और चमकदार बना सकते हैं.

खीरे का करें इस्तेमाल

चेहरे से चश्मे का निशान मिटाने के लिए आप खीरे की मदद ले सकते हैं. इसके लिए खीरे को काटकर निशान वाली जगह पर रख लें और 15 मिनट बाद खीरे को रिमूव करके फेस पर लगा पानी सूखने दें. वहीं अगर आप चाहें तो खीरे को घिस कर भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं. इससे चश्मे का दाग धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

ये भी पढ़ें: इन आसान तरीकों से मिटाएं अंगूठी का निशान, हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए आजमाएं ये तरीका

एलोवेरा जेल लगाएं

एंटी एजिंग तत्वों से भरपूर एलोवेरा जेल भी चश्मे का निशान मिटाने में कारगर होता है. इसके लिए एलोवेरा जेल को दाग वाली जगह पर लगाकर 10 मिनट तक मसाज करें. नियमित रूप से ये नुस्खा अपनाने से फेस का निशान गायब हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: किसी भी तरह से कम नहीं हो रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स तो इस तरह से इस्तेमाल करें सरसों का तेल

आलू की लें मदद

चेहरे से चश्मे का निशान मिटाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल भी बेस्ट हो सकता है. इसके लिए आलू को कद्दूकस करके रस निकाल लें. अब इस रस को निशान पर लगाएं और आधे घंटे बाद साफ पानी से फेस वॉश कर लें. बेहतर नतीजों के लिए रोज इस नुस्खे को ट्राई करें.

नींबू का रस होगा असरदार

विटामिन सी और साइट्रिक एसिड से भरपूर नींबू का रस भी चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करने में कारगर होता है. ऐसे में नींबू के रस को रूई में भिगोकर चश्मे के दाग पर लगा लें और 15 मिनट तक सूखने के बाद साफ पानी से धो लें. दो दिन में एक बार इस नुस्खे को अपनाने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care