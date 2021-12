Reuse Old Clothes: आलमारी में रखे पुराने कपड़ों को इस तरह करें रीयूज़, खूब काम आएंगे

How To Reuse Old And Waste Clothes: अगर आप अपने पुराने कपड़ों (Old Clothes) को बेकार समझकर घर के एक कोने में पोटली बांधकर रख दिया है और ये आपके लिए कबाड़ा बन गया है तो आपको बता दें कि आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर इन्‍हें पहले से भी अधिक बेहतर तरीके से प्रयोग (Reuse) में ला सकते हैं.

पुरानी टी-शर्ट, कुर्ता, दुपट्टे, साड़ी, जींस आदि तो आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर घर को सजाने के लिए कुशन कवर, ब्लेंकेट कवर, डोरमैट आदि बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आप अपने पुराने कपड़ों का क्‍या कर सकते हैं.

पुराने कपड़ों को इस तरह करें रीयूज़ (How To Reuse Old And Waste Clothes )

1.जींस काटकर बनाएं शॉर्ट्स

अगर आप एक ही जींस पहनते-पहनते थक चुके हैं या ये नीचे से घिस चुकी है तो आप इसे शॉर्ट्स बनाकर पहना जा सकता है. इसके लिए आपको अपनी इस जींस की टेबल पर रखना होगा और शॉर्प कैची से इसके पैरों को काटकर हटाना होगा. आप चाहें तो इसे बिना सिले भी पहन सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : Reuse Old Saree: पुरानी हो चली साड़ी को रिजेक्ट करने का मूड नहीं है तो ऐसे करें रियूज

2.पुरानी साड़ी से मेज पोस

सिल्क की साड़ियों का पल्लू बहुत ही सुंदर होता है. ऐसे में आप साड़ी के पल्लू को निकालकर उससे मेज पोस बना सकती हैं. इसके लिए आप अपनी साड़ी के पल्लू को निकाल लें और दूसरी तरफ से उसे साड़ी के बाकी हिस्सों से मिला दें. अब चारों तरफ से इसे अच्छे से सिल लें. आपका मेज पोस पूरी तरह तैयार है.

3.बनारसी सूट या साड़ी से बनाएं कुशन कवर

घर पर पड़े पुराने बनारसी सूट या साड़ी से आप अपने बेड और सोफे के लिए नया और खूबसूरत कुशन कवर तैयार कर सकती हैं. अगर आपके पास हेवी वर्क वाला सूट है तो अपने उसके बाजू को निकालकर सारी सिलाइयां खोल दें. अब कुशन का साइज लें और नाप के आधार पर कपड़े काट लें. अब चारों खानों को आपस में सिलकर पीछे की तरफ का एक हिस्सा खुला छोड़ दें. आपका कुशन कवर तैयार है.

इसे भी पढ़ें : विंटर में गर्म कपड़ों पर नजर आ रहे हैं रोंएं तो इन्हें हटाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

4.दुपट्टे से बनाएं डोरमैट

आप अपने बेकार पड़े दुपट्टे से अलग-अलग डोरमैट बना सकती हैं. आप दुपट्टे को एक लाइन से कतार में काट लें और फिर उसे मोड़कर एक गोला बना लें. अब जब 20 से 30 गोले बन जाएं तो उन सब को आपस में जोड़कर एक फूल की शेप में सिल दें. आपको डोरमैट तैयार है.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks