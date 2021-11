How To Reuse Old Toys : आमतौर पर जब घर के बच्‍चे (Kids) बड़े होने लगते हैं तो उनके खिलौनों (Toys) को मैनेज करना मुश्किल भरा लगता है. हर साल नए खिलौने लेने और पुराने खिलौनों को सम्‍हालकर रखते-रखते घर में इतने खिलौने जमा हो जाते हैं कि इन्‍हें रखना किसी मुसीबत से कम नहीं लगता. ऐसे में यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप इन खिलौनों का क्‍या कर सकते हैं. पुराने खिलौनों (Old Toys) को घर में बिना वजह रखने से बेहतर है कि आप इन्‍हें जरूरतमंद बच्‍चों को दान (Donate) में दे दें. यकीन मानिए आप ऐसा कर कइयों के चेहरे पर मुस्‍कान ला सकते हैं. यहां हम आपको आपके पुराने खिलौनों को रीयूज करने का बेहतरीन आइडिया बता रहे हैं.

दानकर दें पुराने खिलौनों को

अगर आपके पास कई खिलौने हो गए हैं तो आप इनमें से जो खिलौने अच्‍छी कंडीशन में हों और ज्‍यादा इस्‍तेमाल न किए गए हों तो उन्‍हें बच्‍चों के एनजीओ दान के रूप में स्‍वीकार कर लेते हैं. ऐसे में आप पुराने ब्‍लॉक्‍स, पजल्‍स, बोर्ड गेम, स्‍टफ्ड एनी‍मल, टॉय कार, क्राफ्ट किट, स्‍पोर्ट्स किट, एक्टिविटी बुक, हॉटव्‍हील गाडियां आदि दान कर सकते हैं. अगर आप दान में पैसिफायर और टीथर दे रहे हैं तो एक बार संस्‍थान से कनफर्म कर लें और इसके बाद ही बॉक्‍स करें.

इन जगहों पर करें दान

1. चौरिटी में

कई चैरिटी हैं जो अनाथ बच्‍चों के लिए काम करते हैं. आप उन संस्‍थानों में खिलौनों को दान कर सकते हैं जो अनाथ आश्रम चलाते हैं. ये संस्‍थाएं अनाथ बच्‍चों के लिए खिलौने आदि दान में स्‍वीकार करते है. गरीब परिवारों के बच्‍चों को भी आप डायरेक्‍ट खिलौने और जरूरी सामान दे सकते हैं.

2.शेल्‍टर हाउस या आश्रय स्‍थल

आप चाहे तो वुमेन या बच्‍चों के शेल्‍टर होम में भी खिलौनों को दान कर सकते हैं. इन जगहों पर बच्‍चों के पास जीने भर की जरूरी चीजें ही होती हैं ऐसे में ये खिलौने उनके लिए तोहफे से कम नहीं होगा. आप इंटरनेट पर ऐसी जगहों को ढूंढे और अच्‍छी तरह से पैक कर उन्‍हें दान में दें.

3.चिल्‍ड्रेन हॉस्पिटल में

कई बच्‍चों के अस्‍पताल हैं जो पुराने खिलौने स्‍वीकार करते हैं. यहां दाखिल होने वाले बीमार बच्‍चों को ट्रीटमेंट के दौरान खिलौने दिए जाते हैं. ऐसे में आप सही कंडीशन वाले खिलौनों को साफ सुथरा कर अस्‍पतालों में दान दे सकते हैं.

4.स्‍ट्रीट चिल्‍ड्रेन को करें दान

सड़क के किनारे जीवन बसर करते कई परिवार हैं जिनके घर में बच्‍चों की भरमार होती है लेकिन खिलौने नहीं होते हैं. ऐसे में आप स्‍ट्रीट चिल्‍ड्रेन को खिलौने दान में देकर उनके चेहरे पर मुस्‍कान ला सकते हैं.

