How To Store Bananas For A Week : केला (Banana) एक ऐसा फल है जिसे हर सीजन में हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं. केला में भरपूर मात्रा में विटामिन्‍स, मिनरल्‍स आदि पाए जाते हैं जो आसानी से शरीर की जरूरतों को पूरा कर देता है. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंट, फाइबर और आयरन होता है जो हमारे हार्ट, किडनी, डाइजेशन सिस्‍टम आदि को हेल्‍दी रखता है. इसके अलावा, इसमें कई ऐसे एन्‍जाइम होते हैं जो बॉडी को कई तरह की घातक बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. यही नहीं, इसका स्‍वाद बच्‍चे से लेकर बूढों तक को काफी पसंद आता है. ऐसे में मुश्किल केवल ये आती है कि ये दो दिन में ही काले पड़ने लगते हैं और गलने लगते हैं. ऐसे में कई बार केले खरीदने से पहले हमें इसे स्‍टोर (Store) कैसे करें इसे लेकर चिंता बनी रहती है. तो आइए आज हम आपको ऐसे टिप्‍स (Tips) बताते हैं कि जिसकी मदद से आप केले को हफ्ते भर फ्रेश रख सकते हैं.

केले को इस तरह खराब होने से बचाएं

-केले को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप केले के ऊपर डंटल पर फॉइल लपेट कर रखें. अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक या पेपर से इसे रैप कर रखें. ऐसा करने से केले जल्दी खराब नहीं होते.

इसे भी पढ़ें : घर पर मक्के की रोटियां बनाते समय फॉलो करें दादी मां के सीक्रेट टिप्‍स, रोटियां बनेंगी गोल

-केले को अगर आप सरफेस पर रखेंगे तो ये जल्‍दी जल्‍दी खराब होंगे. ऐसे में खराब होने से बचाने के लिए केले के हैंगर में टांग कर रखें. हैंगर नहीं है तो इसकी डंढल में धागा बांधकर टांग कर रखें. इससे केले कई दिनों तक चल सकते हैं.

-केले को अगर आप अधिक दिनों तक बचाकर रखना चाहते हैं तो घर में पड़ें विटामिन सी टैबलेट आपके काम आ सकती है. विटामिन सी की टैबलेट को पानी में घोल दें और केले को उसमें भिगोकर रखें. केला नहीं सड़ेंगे.

इसे भी पढ़ें : सर्दियों में मिलने वाली फ्रेश मेथी साग से इस तरह बनाएं कसूरी मेथी, सालभर बढ़ाएगी खाने का जायका

-केले को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये जल्‍दी खराब होंगे. ऐसे में आप इसे रूम टेंपरेचर में ही रखें.

-केले को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें वैक्स पेपर से ढंककर रख दें. ऐसा करने से केले कई दिन तक फ्रेश रहेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks