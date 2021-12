बनारसी लहंगे को डिफरेंट तरीके से करें स्टाइल, हर बार दिखेगा नया

How To Style Banarasi Lehenga : ट्रेडिशनल वियर की बात की जाए तो बनारसी फैब्रिक हमेशा से स्‍पेशल ओकेजन के लिए महिलाओं की पहली पसंद रहा है. फिर वह चाहे दुल्‍हन के लिए बनारसी हो या त्‍योहारों आदि में रॉयल लुक पाना हो. शादियों और फेस्टिव सीजन में तो खासतौर पर बनारसी फैब्रिक काफी पसंद की जाती है. अगर आपके पास बनारसी लहंगा (Banarasi Lehenga) है और अब तक आप इसे कई बार पहन चुकी हैं तो इसे नया लुक (New Look) देकर अगले इवेंट पर आप इसे फिर से ट्राई कर सकती हैं. मसलन, नए स्‍टाइल से दुपट्टे कैरी कर या इसके साथ कुछ अलग तरह के एसेसरीज को स्‍टाइल कर आप बनारसी लहंगे को और भी खूबसूरत अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पुराने बनारसी लहंगे को किस तरह से नया लुक देकर अपने अलग इवेंट पर कैरी कर सकती हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़े 6 टिप्स.

पुराने बनारसी लहंगे को इस तरह करे स्‍टाइल

1.लाल बनारसी लहंगा के साथ गोल्‍ड मैच

लाल रंग के बनारसी लहंगे के साथ गोल्‍ड कलर काफी अच्‍छा जाता है. ऐसे में आप रेड के साथ गोल्‍डन एसेसरीज को अगर मैच बनाकर कैरी करें तो यह आपके लुक को रॉयल और क्‍लासी बनाएगा. ये दिखने में ट्रेडिशनल लगेगा और आप हर पार्टी या इवेंट में अलग ही नजर आएंगी. आप लाल बनारसी लहंगे के साथ गोल्‍डन कलर की चूडि़यों, जूती, बेल्‍ट, हेयर एसेसरीज आदि कैरी करें.

2.बनारसी लहंगे के साथ नेट दुपट्टा

बनारसी लहंगा और उसके साथ हेवी वर्क वाली चोली खुद में काफी हैवी होते हैं. ऐसे मे अगर आप अपने लुक को सिंपल और सोबर बनाना चाहती हैं तो आप इसके साथ नेट दुपट्टा कैरी करें. अगर आप अपने लुक को और भी अधिक सोबर बनाना चाहती हैं तो सिंपल ज्‍वेलरी कैरी कर सकती हैं. आप इसके साथ गजरा कैरी करें तो यह आपके लुक को और अधिक फ्रेश दिखाएगा.

3.शॉल स्‍टाइल दुपट्टा करें कैरी

अगर आप बनारसी लहंगे के दुपट्टे को शादी में स्टाइल करना चाहती हैं और दुल्‍हन की बहन या सहेली हैं तो आप बनारसी दुपट्टे को शॉल स्टाइल में कैरी कर सकती हैं. ये आपके लुक को और अधिक क्‍लासी दिखाएगा.

4.रखें वन साइड दुपट्टा

अगर आप किसी सिंपल और सोबर फंक्‍शन को अटेंड करने की सोच रही है तो आप लाइट लुक पाने के लिए दुपट्टे को वन साइड रखें और इसे पिन कर लें. यह बनारसी लहंगे के लुक को रॉयल और सोबर दोनों बनाएगा.

5.सीधे पल्‍ले में

अगर आप ट्रेडिशनल फंक्‍शन को अटेंड करने वाली हैं तो आप अपने लहंगे के दुपट्टे को सीधे पल्ले से लें. ये आपका लुक साड़ी जैसा देगा और आप अधिक ट्रेडिशनल दिखेगा.

6.ब्‍लाउज के साथ करें एक्‍सपेरिमेंट

आप अपने हेवी बनारसी लहंगे के साथ लॉन्‍ग स्‍लीव चोली, बैकलेस चोली या लॉन्‍ग ब्‍लाउज बनवा सकती हैं. आप चाहें तो कॉन्‍ट्रास्‍ट कलर का ब्‍लाउज भी बनवा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

