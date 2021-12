How To Take Care Of Christmas Tree : क्रिसमस का त्‍योहार (Christmas Festival) सिर पर है. क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है. क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) का विशेष महत्‍व होता है. क्रिसमस ट्री को मंकी पजल ट्री भी कहते हैं जिनके पत्‍ते नुकीले लेकिन काफी खूबसूरत होते हैं. अगर आपके घर पर क्रिसमस ट्री का प्‍लांट है तो आप क्रिसमस के त्‍योहार के अवसर पर इसे डेकोरेट कर त्‍योहारों को अधिक एन्‍जॉय कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि क्रिसमस ट्री प्‍लांट का सालों भर खास देखभाल (Take Care) किया जाए. तो आइए जानते हैं कि हम क्रिसमस ट्री को खराब होने से बचाने के लिए किन टिप्‍स (Tips) को फॉलो कर सकते हैं.

क्रिसमस ट्री प्‍लांट का इस तरह करें देखभाल

1.क्रिसमस ट्री अधिक हिलाएं नहीं

क्रिसमस ट्री की जड़ अधिक गहरी नहीं होती इसलिए क्रिसमस ट्री के गमले को एक जगह से दूसरी जगह बार-बार शिफ्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जड़ें हिल सकती हैं जिसकी वजह से क्रिसमस ट्री नष्ट हो सकता है.

2.बालुई मिट्टी का करें इस्तेमाल

क्रिसमस ट्री में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसे लगाने के लिए बालुई मिट्टी का प्रयोग उपयुक्‍त होता है. हो सके तो दो साल में एक बार इसका गमला चेंज करें और पौधे की साइज को देखते हुए गमले का इस्तेमाल करें.

3.छटाई से बचें

क्रिसमस ट्री को छटाई की जरूरत नहीं होती. यह कोन शेप में ऊपर की तरफ बढ़ता है और नीचे की पत्तियां झड़ती जाती हैं. ऐसे में आप सूख गए पत्‍तों को निकाल सकते हैं.

4.लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का करें प्रयोग

अगर आप ऑर्गैनिक चीजों वाले लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्‍तेमाल क्रिसमस ट्री के लिए करें तो क्रिसमस ट्री में कीड़े-मकोड़े का डर भी नहीं रहेगा. बता दें कि इस पौधे पर मकड़ी के जाले खूब लगते हैं. ऐसे में आप नीम ऑयल को पानी में मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं.

5.ऑर्गैनिक खाद का प्रयोग

क्रिसमस ट्री के लिए जितना हो सके उतना ऑर्गैनिक खाद का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप चाय पत्ती, अंडे का छिलका, सूखे गोबर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं.

