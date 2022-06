40 की उम्र है, तो रात में ज़रूर फॉलो करें ये स्किन केयर रूटीन, दमकती रहेगी त्वचा

Skin Care After The Age Of 40: उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे को खास केयर की ज़रूरत पड़ती है. खासतौर पर 40 की उम्र में अगर सही स्किन केयर ना किया जाए, तो स्किन ड्राई हो जाती है और रिंकल व पिग्मेंटेशन से भर जाते हैं. ऐसे में अगर आप अपने लाइफस्‍टाइल और खानपान पर भी ध्‍यान रखें, तो स्किन की एजिंग प्रक्रिया को कम किया जा सकता है. दिनभर जहां स्किन को धूप और यूवी किरणों से बचाने की ज़रूरत होती है, वही रात में भी खास देखभाल करना ज़रूरी होता है. दरअसल, रात के समय स्किन अपने आपको सबसे ज्‍यादा हील करने का काम करता है और टीश्‍यू खुद को रिपेयर कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन में रात के समय खास केयर करें, तो आपकी स्किन 40 की उम्र के बाद भी दमकती रहेगी और फ्रेश दिखेगी. जानते हैं रात में किन स्किन केयर को शामिल करें.

40 की उम्र के बाद रात में त्वचा की देखभाल के तरीके

क्‍लीनिंग ज़रूरी

कई बार हम चेहरे पर मेकअप लगाकर ही रात के समय सो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर एजिंग और भी तेजी से होने लगती है. ऐसे में चेहरे को माइल्‍ड सोप से ज़रूर क्‍लीन करें और उसके बाद ही सोएं.

दही और शहद का फेस पैक

सप्‍ताह में दो दिन अगर आप दही और शहद का फेस मास्‍क लगाएं तो इससे चेहरे पर दमक बढ़ती है. इसके लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 चम्मच दही और 2 चम्मच शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए इसे लगाकर छोड़ दें. फिर चेहरे को धो लें.

कॉफी और एलोवेरा जेल फेस मास्‍क

रिंकल्‍स को दूर करने के लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कॉफी मिलाएं और इसका अच्छे से मिश्रण बनाकर चेहरे पर लगाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धोकर मुलायम तौलिये से पोछ लें. इसके बाद लोशन लगाएं. ऐसा सप्‍ताह में दो दिन कर सकते हैं

खीरा और जैतून फेस पैक

चेहरे पर निखार लाने के लिए आप दो बड़े चम्मच खीरे के रस में एक चम्मच जैतून का तेल मिलाएं और इसे रात भर चेहरे पर लगाकर छोड़ दें. अगली सुबह ठंडे पानी से इसे धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

