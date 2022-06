बार-बार सूख रही है तुलसी, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये 4 गलतियां?

How to save Tulsi plant in summer : हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है. आपको लगभग सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ मिल जाएगा. हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है. इन सबके अलावा तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है.

आयुर्विज्ञान में तुलसी को औषधि का दर्जा दिया गया है. कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे को रोज़ पानी देने के बावजूद वह सूख जाती है. गर्मी इसकी एक वजह हो सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जिसके वजह से हरा-भरा पौधा तेज़ी से सूखने लगता है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप तुलसी के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं.

मिट्टी-पानी में न करें गलती – तुलसी के पौधे को बढ़ने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसलिए तुलसी के पौधे को कभी भी ज्यादा पानी ना दें. ऐसा करने से तुलसी की जड़ों में फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. जिससे तुलसी का पौधा जल्द ही सूख जाता है. तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप गमले में जितनी मिट्टी का प्रयोग करें उसका 30 फीसदी हिस्सा रेत का भी इस्तेमाल करें.

गोबर इस्तेमाल करें लेकिन ऐसे – गाय का गोबर पौधों के लिए एक जरूरी खाद होता है, लेकिन तुलसी में गोबर का इस्तेमाल सीधे नहीं करना चाहिए. तुलसी में गोबर को मिलाने के लिए पहले गोबर को अच्छी तरह से सूखा लें. जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे अच्छी तरह मसल लें और फिर मिट्टी के साथ मिलाएं. ऐसा करने से तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा. पौधे को ज़रूरी पोषण मिलते रहेंगे और वह हरा-भरा रहेगा.

सही गमले का इस्तेमाल – तुलसी का पौधा लगाने के लिए सही गमले का इस्तेमाल करना भी एक ज़रूरी कदम है. तुलसी का पौधा हमेशा चौड़े मुंह यानी अधिक फैलाव वाले गमले में लगाया जाना चाहिए. गमले के तले में एक से ज्यादा छेद हों, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर हो जाए और पौधे में फंगस लगने या सूखने का खतरा कम हो जाए.

समय-समय पर करें छटाई – किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि समय-समय पर उसकी छटाई की जाए. तुलसी के पौधे के लिए भी छटाई करना बेहद जरूरी है. अक्सर देखने में आता है कि लोग तुलसी के पौधे की समय पर छटाई नहीं करते, जिससे यह लगातार बढ़ता जाता है. बड़े होते पौधे को सीमति मिटटी से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां कम होती जाती हैं और कई बार पौधे तक सूख जाते हैं. पत्तियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि तुलसी के पौधे की ऊपरी पत्तियों की समय-समय पर छाई होती रहे.

