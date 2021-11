How to take care of Twins : जुड़वां बच्चों की हैं मां, तो ऐसे बनाएं अपनी दिनचर्या

How to take care of Twins : मां बनना हर लड़की के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है. मां बनने के बाद आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाती है. लेकिन मां बनना किसी चुनौती से कम भी नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि मां बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और आप खुद को समय नहीं दे पाते, इस बीच आपकी नींद भी काफी प्रभावित होती है. यह रोल तब और ज्यादा कठिन हो जाता है जब आप जुड़वां बच्चे यानी ट्वींस (Twins) को जन्म देती हैं. इस बीच आपके ऊपर दो बच्चे और खुद का ख्याल रखने की दोहरी जिम्मेदारी होती है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीटी ज़िंटा (preity zinta) 46 साल की उम्र में ट्विंस बच्चों की मां बनी हैं. इसका ज़िक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर किया उन्होंने लिखा, ‘मैं आज आपके साथ हमारी शानदार खबर शेयर करना चाहती हूं. मैं और जीन आज बहुत खुश हैं. हमारे दिलों में बहुत ग्रैटिट्यूड और प्यार भर गया है, क्योंकि हमारे घर जुड़वा बच्चों Jai Zinta Goodenough और Gia Zinta Goodenough का जन्म हुआ है. साथ ही प्रीटी ज़िंटा ने बताया कि वे सरोगेसी के जरिए मां बनी हैं.

इन 5 तरीकों से आप अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं

1. एक समय तय करें

आपको खुद को आराम देने के लिए थोड़ा-थोड़ा समय चुराना होगा, ऐसा करने के लिए दोनों बच्चों के सोने और दूध पिलाने के शेड्यूल को एक साथ ही रखें. डॉक्टर की माने तो जब एक बच्चा फीडिंग के लिए उठ जाए तो दूसरे को भी जगा कर फीड कराएं. बच्चों को दूध पिलाते समय आप इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ट्विन फीडिंग पिलो का उपयोग कर सकती है.

2. परिजनों की मदद लें

यह ऐसा समय होता है जब आपको अकेले बच्चों को संभालने में कठिनाई होती है, ऐसे में आप परिवार के लोगों की मदद लें. परिवार या दोस्तों को कुछ समय के लिए आपके पास रहने के लिए कहें. मदद के लिए किसी हेल्पर को भी रख सकती हैं, इससे आपको बच्चे की केयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा. हालांकि अभी आप सिर्फ बच्चे पर ही फोकस करें.

3. ऑनलाइन खरीददारी अच्छा विकल्प है

घर में नए मेहमान के आने के बाद उसके लिए बेसिक सामान की भी जरूरत पड़ती है जैसे डायपर, वाइप्स, और बेबी पाउडर ऐसे में आपको बार-बार इन चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना संभव नहीं होता है. इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ आपको यहां अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं.

4. जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग

अगर जुड़वां बच्चे लड़का-लड़की हैं, तो ये टिप्स आपके लिए काफी उपयोगी है. जेंडर न्यूट्रल के वजह से आप बच्चे को कोई भी आउटफिट पहना सकती हैं. इससे आपको थोड़ा आराम का टाइम मिल जाएगा और आपको दोनों बच्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बच्चों के कपड़े साफ रहेंगे. साथ ही, आपको अपने बच्चों के लिए कपड़े छांटने के बारे में भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

5. बच्चों को बारी-बारी से गोद लें

हर बच्चे को गोद में रहना बहुत पसंद होता है और यह मां और बच्चों के बीच के बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. हालांकि, हर समय दोनों बच्चों को गोद में लिए रहना आपको बहुत जल्दी थका सकता है. इसलिए जब आप एक बच्चे को गोद में लें तो दूसरे को पालने में खेलने दें और जब पालने में लेटा हुआ बच्चा रोने लगे तो उसे गोद में लें और दूसरे बच्चे को लिटा दें.

जुड़वां बच्चे होना आपकी खुशियों को दोगुना कर देते हैं साथ ही आपकी जिम्मेदारी को भी दोगुना कर देते हैं. ऐसे में हमारे द्वारा बताई गई सिंपल टिप्स को फॉलो कर आप आराम पा सकती हैं.

