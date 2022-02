कराना चाहते हैं हेयर पर्मिंग, तो जरूर जान लें After Perming Tips

Hair Care Tips After Hair Perming : लाइफ टाइम एक ही जैसा हेयर स्‍टाइल और टेक्‍सचर से उकताकर अक्‍सर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज ही पार्लर जाकर बालों में कुछ बदलाव किया जाए. मसलन, अगर आपके बाल सीधे होते हैं तो हम हेयर पर्मिंग (Hair Perming) की सोचते हैं, अगर नेचुरली कर्ली होते हैं तो स्‍ट्रेटनिंग की सोचते हैं. अगर आप अपने सीधे और सिल्‍की बालों को नया लुक (New Look) देने के लिए हेयर पर्मिंग की सोच रहे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि हेयर पर्मिंग टेक्‍नीक किस तरह से आपके बालों के टेक्‍सचर को बदलता है और इसका बालों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा ये जानना भी बहुत ही जरूरी है कि हेयर पर्मिंग के बाद बालों की बेहतर देखभाल (Hair Care) के लिए किन हेयर केयर टिप्‍स को फॉलोकर हम अपने बालों को परमानेंट डैमेज होने से किसी हद तक बचा सकते हैं.

इस तरह किया जाता है हेयर पर्मिंग

हेयर पर्मिंग के लिए स्टाइलिस्ट सबसे पहले आपके बालों पर एक केमिकल लगाते हैं जिससे बालों के प्रत्येक स्ट्रैंड के आंतरिक बंधन टूट जाते हैं. इसके बाद वह आपके बालों को रोलर की मदद से एक आकार देता है. बालों के आंतरिक बंधन टूट जाने के बाद जिस भी आकार में बालों को बांधा जाएगा बाल का शेप वैसा ही हो जाएगा. ये प्रक्रिया ही पर्मिंग है.

हेयर पर्मिंग के प्रकार

1.हॉट पर्मिंग

हॉट पर्मिंग या डिजिटल पर्मिंग में बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बालों को पहले आराम से ट्रीटमेंट दिया जाता है. उसके बाद कर्लिंग के लिए गर्म कर्लिंग रॉड के साथ बालों को लपेटा जाता है. हालांकि ये थोड़ी महंगी प्रक्रिया है लेकिन दूसरों की तुलना में यह बालों को कम नुकसान पहुंचाती है.

कोल्ड पर्म

कोल्ड पर्मिंग सबसे ज्‍यादा प्रचलित है. इस प्रक्रिया में बालों के बंधनों को तोड़ने के लिए एक क्षारीय तरल में भिगोया जाता है. उसके बाद, उन्हें रोलर पिंस के साथ कर्ल किया जाता है. यह एक किफायती विकल्प है लेकिन इसमें समय लगता है.

पर्म हेयर के लिए हेयर केयर टिप्स:

-पर्मिंग के बाद आपके बालों को एक्‍सट्रा केयर की जरूरत होती है. यह एक हेयर ट्रीटमेंट है जो आपको बालों को नुकसान भी पहुंचाता है.

-पर्मिंग ट्रीटमेंट के बाद कम से कम दो दिन तक अपने बालों को न धोएं.

-बालों को साफ करने के लिए सप्ताह में एक बार से अधिक शैम्पू न करें. कई बार ज्‍यादा शैंपू करने से कर्ल लूज हो जाती है और बाल बिखरे से लगते हैं.

-आपके बाल में ज्यादा समय पर्म रहें तो जरूरी है कि आप केवल पर्मिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें. ये प्रोडक्‍ट आपके बालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए होते हैं.

-पर्मिंग से बाल ड्राई हो जाते हैं. इसलिए उन्हें डीप कंडीशनिंग करते रहें.

-हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें. चौड़े दांतों वाली कंघी बालों के नुकसान को भी कम पहुंचाती है. आप अपनी उंगलियों का उपयोग करके भी अपने बालों को अलग कर सकते हैं.

-हर तीन से चार महीने में बालों को ट्रिम कराते रहें. ऐसा करने से बालों के शेप ठीक रहेंगे.

-बालों में अन्‍य ट्रिटमेंट या कलर करने से बचें. वरना बाल और अधिक डैमेज हो सकते हैं.

-सोते समय सिल्‍क या साटन पिल्‍लो कवर का इस्‍तेमाल करें. इससे बाल टूटेंगे नहीं.

-धूप में जानें से बचें और जब भी बाहर जाएं तो स्‍कार्फ बांध कर ही जाएं.

