How To Take Good Selfies : सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ ही सेल्‍फी लेने का क्रेज़ भी लोगों में काफी बढ़ा है. युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी सेल्‍फी फोटोज़ लेने और उन्‍हें सोशल मीडिया पर शेयर करना एक चलन बन गया है. अगर आप कहीं घूमने गए हों या किचन में कुछ नया बनाया हो, तो भी एक सेल्‍फी तो बनता ही है. यही नहीं, कई लोगों को तो सेल्‍फी का ऐसा चस्‍का लगा है कि वे हर काम बिना सेल्‍फी लिए नहीं करते हैं. लेकिन, कई बार तकनीकी ज्ञान के अभाव में सेल्‍फी उतनी अच्‍छी नहीं आती है, जितनी की आना चाहिए. कुछ लोग सही एंगल के अभाव में अपना खराब फोटो खींच लेते हैं, तो कई बार अधिक रोशनी या कम रोशनी की वजह से सेल्फी खराब आ जाती है. यहां हम आपको बताते हैं कि किन बातों को ध्‍यान में रखकर आप परफेक्‍ट सेल्‍फी खींच सकते हैं.

सेल्‍फी लेते वक्‍त इन बातों का रखें ख्‍याल

बाई डिफॉल्‍ट मोड

आप जब भी सेल्फी लें, तो इस बात की कोशिश करें कि सभी सेटिंग बाई डिफॉल्ट मोड पर हो. ऐसा करने से आप जब फोटो लेंगे, तो लाइट और इफेक्‍ट अपने आप ही सेट हो जाएगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा. बता दें कि फोन में सभी सेटिंग ऑटो पर रहना ही बाई डिफॉल्ट मोड होता है.

लाइट ज़रूरी

जब भी सेल्फी लें, तो ध्‍यान रखें कि वहां लाइट अच्‍छी हो. बेहतर होगा अगर आप रोशनी की तरफ पीठ रखने की बजाय चेहरा रखें, जिससे सेल्फी क्लियर आए. अगर आपके कैमरे में फ्रंट कैमरा के साथ फ्लैश है, तो इसका इस्‍तेमाल करें.

ग्रुप फोटोग्राफी से बचें

सेल्फी के समय इस बात की हमेशा कोशिश करें कि फोटोग्राफ में कम से कम लोग हों. तभी फोटो बेहतर आएगी. ग्रुप सेल्फी में कई बार फोकस की समस्‍या रहती है और ज़रूरी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं.

टाइमर का करें प्रयोग

सेल्फी लेते वक्त स्क्रीन पर दिए गए कैमरा बटन को टच करना काफी मुश्किल होता है. इससे फोटो हिल जाता है और चीजें ब्‍लर हो जाती हैं. ऐसे में आप सेल्फ टाइमर का उपयोग कर सकते हैं. आप 3 से 5 सेकेंड का टाइमर इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

लें साइड पोज फोटो

कोशिश करें कि सेल्‍फी लेते वक्‍त आप थोड़ा साइड पोज दें यानी की फोटो दाईं या बाईं ओर से ही लें. इससे आपका फीचर शार्प और अधिक आकर्षक आता है.

स्क्रीन नहीं, कैमरा देखें

कई लोग सेल्फी लेते समय फोन की स्क्रीन की ओर देखते हैं, जिस वजह से फोटो में आपकी नजरें सामने तो दिखती हैं, लेकिन कुछ कमी लगती है. बेहतर होगा आप स्‍क्रीन की बजाय फोन के कैमरा में देखें.

जूम से बचें

सेल्फी के दौरान आप जूम करने से बचें. दरअसल, फोन में डिजिटल जूम होता है और यह हर बार जूम के साथ पिक्चर की क्वालिटी को खराब करता है. अगर जूम करना ज़रूरी है तो आप 2x या 4x से अधिक जूम ना करें.

सेल्फी स्टिक का करें प्रयोग

अगर आप अकेले सफर पर हैं, तो सेल्फी फोटो के लिए सेल्‍फी स्टिक का इस्‍तेमाल करें. स्टिक की वजह से कैमरा आपसे थोड़ा दूर हो जाता है और आप अपनी तस्वीर दूर से लेने में सक्षम होते हैं.

कंधे का पोजीशन बनाएं

अगर आपका कंधा कैमरे के पैरलल, होगा तो उसे एक साइड की ओर थोड़ा सा झुका दें. इसे आप राइट या लेफ्ट किसी भी साइड झुका सकते हैं. इससे आपकी सेल्फी काफी अच्छी आएगी.

एक ही पोज ना दें

एक ही पोज अगर आप हर जगह देंगे, तो फोटो बोरिंग हो सकती है. यही नहीं, आप अपने लुक के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप इसके लिए कुछ नए सन ग्लासेज, लिपस्टिक शेड, शूज, टी शर्ट आदि के साथ ट्राई करें. आप चाहें तो इंटरनेट पर नए-नए पोज़ सर्च कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks