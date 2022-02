दाढ़ी को ट्रिम करते समय न करें ये गलतियां वरना लुक हो सकता है खराब

How to trim beard: आजकल दाढ़ी (Beard) रखने का चलन बढ़ता जा रहा है पर इसके साथ ही दाढ़ी यानी बियर्ड को अच्छा शेप देना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपके लुक (Look) पर खास असर पड़ता है पर बियर्ड की देखभाल, उसकी साफ-सफाई और ट्रिमिंग (Trimming) करते समय लोग जाने-अनजाने कुछ गलतियां कर बैठते हैं. जिससे पूरा लुक बिगड़ जाता है.

आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में, जिन्हें दाढ़ी की ट्रिमिंग करते वक्त अपनाकर अपने लुक को बिगड़ने से बचाया जा सकता है. साथ ही हम आपको यह भी बतायेंगे कि अगर बियर्ड की ट्रिमिंग करते समय आपसे कुछ कॉमन गलतियां हो भी जाती हैं तो उन्हें कैसे सही करें.

दाढ़ी ट्रिम करने का सही तरीका (Tips for beard trimming)

बियर्ड की ट्रिमिंग कब करें

दाढ़ी यानी बियर्ड की ट्रिमिंग करते हुये इस बात का खास ख्याल रखना चाहिये कि उसकी लंबाई एक सेंटीमीटर से कम न हो क्योंकि ऐसा होने पर आपका लुक बिगड़ सकता है. ज्यादातर लोग दाढ़ी के बहुत बढ़ जाने तक इंतज़ार करते रहते हैं और फिर जब उसकी ट्रिमिंग करते हैं तो बहुत छोटा कर देते हैं. जिससे लुक ही खराब हो जाता है. इसलिये बियर्ड की ट्रिमिंग करने के लिये इस आदत से बचना चाहिये.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में अगर बियर्ड हो जाती है रफ एंड ड्राई, तो दाढ़ी धोते समय रखना होगा इन बातों का ख्याल

आस-पास के बालों का भी रखें ख्याल

अक्सर बियर्ड की ट्रिमिंग करते हुये लोग गर्दन और कलम के बालों को नज़रंदाज़ कर देते हैं पर इससे आपका अच्छा लुक नहीं आता. ध्यान रखें कि आपकी बियर्ड आपके चेहरे पर तभी अच्छी लगती है जब उसकी ट्रिमिंग के साथ ही कलम और गर्दन के बालों को भी कायदे से ट्रिम किया जाता है.

होंठों का किनारा

होंठों के किनारे पर अक्सर कम बाल दिखते हैं. अगर उन्हें एक तरह से ही काटते हैं तो मूछों के बाल दाढ़ी से कम नज़र आने लगते हैं. इसलिये बियर्ड की ट्रिमिंग करते हुये यह ख्याल रखना चाहिये कि दाढ़ी और मूछों के बाल एक समान रहें.

ज्यादा छोटी मूंछें न रखें

बियर्ड की ट्रिमिंग करते हुये अपनी मूछों का भी खास ख्याल रखना होता है. अगर मूछों का दाढ़ी के साथ जुड़ाव नहीं दिखता है तो यह आपका लुक बिगाड़ देती है. इसलिये बियर्ड की ट्रिमिंग करते समय यह बात ख्याल में रखें कि वे बहुत छोटी न हो.

ये भी पढ़ें: Skin Care Tips For Males: अगर मेल्स भी चाहते हैं घर पर स्किन केयर करना तो इस तरह से करें फ्रूट फेशियल

बियर्ड की साफ-सफाई का भी रखें ख्याल

अक्सर कुछ खाते समय चीजें बियर्ड पर गिर जाती हैं. इस तरह दाढ़ी के बालों में गंदगी जमा हो जाती है. जिसका असर समय के साथ दाढ़ी के बालों पर साफ दिखता है. जैसे सिर के बालों की साफ-सफाई जरूरी होती है वैसे ही दाढ़ी के बालों की भी होती है. इसलिये दाढ़ी के बालों की सेटिंग और स्टाइल के साथ ही उनकी साफ-सफाई भी समय-समय पर करते रहें. ताकि आपकी दाढ़ी के बाल फ्रीजी भी न दिखें और उनकी ग्रोथ भी नेचुरल तरीके से होती रहे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Men