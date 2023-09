हाइलाइट्स बादाम के तेल से आप होममेड मेकअप रिमूवर बना सकते हैं. फेस क्लिंजिंग के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल बेस्ट होता है.

Best Oil For Skin Care: चेहरे पर चमक लाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजों का रिजल्ट निखर कर सामने नहीं आता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल त्वचा के लिए बेस्ट रेमिडी साबित हो सकता है. बता दें कि बादाम के तेल का इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से (Best oil for skin care) किया जा सकता है, जिससे आपको त्वचा की कई परेशानियों से भी निजात मिल सकती है.

स्किन केयर में नियमित रूप से बादाम का तेल लगाकर आप त्वचा के काले घेरे, दाग-धब्बे, ड्राई स्किन सेल्स और डलनेस से छुटकारा पा सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं बादाम का तेल इस्तेमाल करने के टिप्स, जिसकी मदद से आप त्वचा को निखरी और चमकदार बना सकते हैं.

मेकअप रिमूव करें

मेकअप उतारने के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. इसके लिए उंगलियों में बादाम का तेल लगाकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. फिर गुनगुने पानी में रुई भिगो कर चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लें. इससे आपका मेकअप तुरंत छूट जाएगा और चेहरा भी ग्लो करने लगेगा.

फेस क्लिंजर बनाएं

बादाम के तेल को आप फेस क्लींजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए बादाम के तेल में कोई एसेंशियल ऑयल मिक्स कर लें. ऐसे में आप लैवेंडर, गुलाब, नींबू और जैस्मीन जैसे अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल की मदद ले सकते हैं. अब बादाम के तेल और एसेंशियल ऑयल के मिक्सचर को चेहरे पर अप्लाई करें. इससे तेल त्वचा में पूरी तरह से ऑब्जर्ब हो जाएगा. साथ ही आपका चेहरा साफ और मुलायम दिखने लगेगा. हालांकि इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें और कोई रिएक्शन ना होने पर ही इस नुस्खे को चेहरे पर लगाएं.

बादाम के तेल से बनाएं मॉइश्चराइजर

बादाम के तेल को स्किन का बेस्ट मॉइश्चराइजिंग एजेंट कहा जाता है. ऐसे में आप बादाम के तेल का इस्तेमाल मॉइश्चराइजर के रूप में भी कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश करें. फिर चेहरे को तौलिए से पोंछ लें. अब उंगलियों की मदद से थपथपाते हुए चेहरे पर बादाम का तेल लगाएं और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स गायब हो जाएंगे और आपकी त्वचा भी चमक जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

