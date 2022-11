सेंसेटिव स्किन पर ऐसे करें बेबी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, केमिकल फ्री मेकअप के साथ मिलेगा नेचुरल निखार

हाइलाइट्स बेबी पाउडर स्किन और बालों के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट होता है. बेबी वाइप्स को आप स्किन क्लीनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Tips to use baby products for makeup: आमतौर पर आकर्षक लुक पाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल काफी कॉमन होता है. वैसे तो केमिकल बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट के त्वचा पर कई साइड इफेक्ट्स होते हैं मगर कुछ लोगों की स्किन एक्स्ट्रा सेंसटिव होती है, जिसके चलते उनके फेस पर ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं. ऐसे में अगर आपकी त्वचा भी एक्स्ट्रा सेंसटिव है, तो कुछ बेबी प्रोडक्ट (Baby products) को आप मेकअप की तरह यूज कर सकते हैं.

बता दें कि बेबी प्रोडक्ट में केमिकल, आर्टिफिशियल कलर और परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके चलते सेंसटिव त्वचा वाले लोगों के लिए बेबी प्रोडक्ट का उपयोग काफी हद तक सेफ होता है. अगर आप चाहें तो बेबी प्रोडक्ट को मेकअप की तरह यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं बेबी प्रोडक्ट को मेकअप की तरह इस्तेमाल करने के टिप्स.

बेबी पाउडर से करें ऑयल कंट्रोल

कुछ लोगों की त्वचा सेंसटिव होने के साथ-साथ ऑयली भी होती है मगर बेबी पाउडर ऑयल को एब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट होता है. ऐसे में आप अपनी स्किन पर बेबी पाउडर स्प्रे करके त्वचा का एक्सट्रा ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही स्कैल्प ऑयली होने पर आप बालों में भी बेबी पाउडर छिड़क सकते हैं. वहीं लिपस्टिक लगाने के बाद बेबी पाउडर लगाकर डबल कोटिंग करने से आपकी लिपस्टिक लम्बे समय तक खराब नहीं होती है.

बेबी क्रीम का करें इस्तेमाल

सेंसटिव और ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बेबी क्रीम का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. ऐसे में आप स्किन की ड्राइनेस दूर करने के लिए चेहरे के साथ-साथ बॉडी पर भी बेबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. वहीं बेबी क्रीम लगाने से आपकी त्वचा काफी मुलायम और चमकदार नजर आती है.

बेबी ऑयल को बनाएं मेकअप रिमूवर

अगर आपकी स्किन सेंसटिव है, तो आप मेकअप रिमूव करने के लिए बेबी ऑयल की मदद ले सकती हैं. इससे आपका मेकअप आसानी से छूट जाएगा. साथ ही बेबी ऑयल त्वचा को मॉइश्चराइज करके नेचुरल निखार बरकरार रखने में भी मदद करेगा.

बेबी बॉडी वॉश ट्राई करें

सेंसटिव स्किन पर कैमिकल बेस्ड साबुन या बॉडी वॉश यूज करने से खुजली और रेडनेस हो सकती है. ऐसे में आप बेबी बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन हॉर्श कैमिकल प्रोडक्ट से सुरक्षित रहेगी. साथ ही आपको स्किन इंफेक्शन से भी राहत मिलेगी.

बेबी वाइप्स से करें क्लीन

बेबी वाइप्स को आप स्किन क्लीनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. खासकर फेस पर ऑयल आने या चेहरे के डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए बेबी वाइप्स का उपयोग अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं बेबी वाइप से चेहरे को रगड़ कर साफ करने से आपकी त्वचा तुरंत चमक जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care