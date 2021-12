How To Use Black Tea For Grey Hair : कम उम्र में सफेद होते बालों की समस्या से आज हर तीसरा इंसान जूझ रहा है. सफेद होते बालों (Grey Hair) की समस्‍या को दूर करने के लिए आप ब्लैक टी (Black Tea) का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्लैक टी टैनिक एसिड से भरपूर होता है जो बालों (Hair Colour) को नेचुरल तरीके से काला करने में सक्षम होता है. ब्‍लैक टी ना केवल बालों को काला बनाने में सक्षम है बल्कि ये बालों को नरिश कर हेल्‍दी और शाइनी बनाने में भी काफी काम आता है. अगर आप चाहें तो इसके साथ कॉफी, तुलसी आदि का भी इस्‍तेमाल कर बालों की समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको यहां बता रहे हैं कि आप कम उम्र में सफेद होते बालों को दोबारा से काला बनाने के लिए किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं.

बालों को काला बनाने के लिए चायपत्‍ती का इस तरह करें प्रयोग

1.इस तरह बनाएं बालों के लिए ब्‍लैक टी

लगभग 2 कप पानी में 5 से 6 चम्मच चाय की पत्ती डाल लें और अब इस पानी को अच्छे से उबाल लें. इसके बाद इस पानी में अपने बालों को करीब 30 मिनट तक के लिए भिगोकर रखें. इसके बाद अपने बालों को पानी से साफ कर लें. सप्ताह में 3 से 4 बार इस तरह ब्लैक टी का इस्तेमाल करने से आपके बाल काले हो जाएंगे.

2.ब्लैक टी के साथ कॉफी

आप 2 से 3 चम्मच कॉफी (Coffee) बीन्स लें. अब इसे अच्छे से पीस लें. पीसे हुए कॉफी बींस को 3 कप पानी में डालकर उबाल लें. इसमें तीन ब्लैक टी बैग्स डालें. जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करें. इसके बाद ब्रश की मदद से इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं. करीब 1 घंटे तक इसे अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें. इसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें.

3.ब्लैक टी और तुलसी

तुलसी (Tulsi) भी बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है. आप 1 कप पानी में 5 चम्मच ब्लैक टी डाल दें और इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डालकर इसे अच्छे से उबाल लें. जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दें. इसके बाद इस मिश्रण को अपने बालों में कुछ समय के लिए लगा हुआ छोड़ दें. ऐसा करने से बाल कुछ समय में काला रंग लेने लगेंगे.

4.ब्लैक टी के साथ मेहंदी और अजवाइन

एक कटोरी में 2 चम्मच मेहंदी का पाउडर, 2 चम्मच अजवाइन और 2 ब्लैक टी बैग्स लें. इन सभी को एक कप पानी में उबाल लें. अब इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से अपने बालों को धो लें. सप्ताह में दो से तीन बार इस मिश्रण का इस्तेमाल करने से आपके बाल काले हो सकते हैँ. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

