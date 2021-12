फेवरेट लिपस्टिक टूट गई है तो इन 5 तरीकों से इसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाएं , जानें तरीका

How To Use Broken Lipstick :अगर आपकी फेवरेट ब्रांड की लिपस्टिक नीचे गिरकर टूट जाए और फिर से उस महंगे लिपस्टिक को खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च करने हो तो आप क्‍या करती हैं? दरअसल ऐसी घटनाएं बहुत ही कॉमन है और आमतौर पर लड़कियां टूटी लिपस्टिक (Broken Lipstick) को बेकार समझकर फेंक देती हैं. लेकिन कई बार फेवरेट लिपस्टिक को फेंकना बहुत ही दिल कचोटने वाला होता है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आपको बता दें कि टूटी लिपस्टिक को फेंकने की बजाय आप कई अन्‍य तरीके से इसका इस्‍तेमाल (Use) कर सकती हैं. जी हां, अगर आप इसे दोबारा से इस्‍तेमाल करना चाहती हैं तो यहां आपके लिए आसान से हैक्‍स (Hacks) बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी फेवरेट शेड की लिपस्टिक को फेंकने की बजाय इस्‍तेमाल कर सकती हैं.

टूट गई है लिपस्टिक तो इस तरह करें इनका प्रयोग (How To Use Broken Lipstick)

1.बनाएं नई लिपस्टिक

अपनी टूटी लिपस्टिक को आप दोबारा से नया शेप देकर लिपस्टिक के रूप में प्रयोग ला सकती हैं. इसके लिए आपको एक मोमबत्ती, ग्लास कंटेनर और टूटी हुई लिपस्टिक की जरूरत पड़ेगी. आप एक चम्मच से लिपस्टिक को बाहर निकालें और उसे मोमबत्ती पर रखें. इसे तब तक पकड़े रखें जब तक ये पिघलने नहीं लगे. अब एक खाली लिपस्टिक पैलेट लें और उसमें मेल्टिड लिपस्टिक को डाल दें. अब इसे फ्रिज में रख दें. कुछ समय बाद इसे बाहर निकाल लें. आपकी नई लिपस्टिक तैयार है.

2.बनाएं लिप टिंट

टूटी हुई लिपस्टिक से लिप टिंट भी बना सकती हैं. इसके लिए आपको एक कंटेनर और पेट्रोलियम जेली चाहिए. अब टूटी लिपस्टिक को निकालें और लिपस्टिक को कंटेनर में डाल दें. अब इसमें पेट्रोलियम जेली को मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें. जब इसमें बटरी टेक्सचर दिखे तो इसे फ्रिज में कुछ मिनट के लिए रख दें. आपका लिप टिंट तैयार है.

3.बनाएं ब्लश

आप अपने फेवरेट शेड का क्रीमी ब्‍लशर भी बना सकती हैं. इसके लिए एक कटोरी में टूटी लिपस्टिक डालें और अब थोड़ा मॉइश्चराइजर लें और दोनों को अच्‍छी तरह से मिला लें. अब इस मिक्सर को कंटेनर में डालें और इसे ठंडा कर इंस्टेंट ब्लश की तरह प्रयोग करें.

4.शेप में लाना हो तो

अगर आपकी लिपस्टिक ऊपर से टूटी है तो आप क्यू-टिप की मदद से इसे साइड से क्लीन करते हुए दोबारा से पहले की तरह प्रयोग में ला सकते हैं. हालांकि ये पहले की तुलना में थोड़ा नाजुक होगा इसलिए इस लिपस्टिक को लगाने के लिए लिपस्टिक ब्रश का इस्तेमाल करें.

5.कलर करेक्टर की तरह करें प्रयोग

डार्क रेड या फिर ऑरेंज लिपस्टिक का इस्तेमाल आप कलर करेक्टर के तौर पर आंखों के नीचे कर सकती हैं जबकि लाइट न्यूड कलर की लिपस्टिक का इस्तेमाल कंसीलर के रूप में किया जा सकता है. वहीं, डार्क ब्राउन लिपस्टिक का इस्तेमाल चेहरे को कंटूर करने के लिए कर सकती हैं. इस वजह से अपनी टूटी हुई लिपस्टिक को कभी ना फेंके. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

