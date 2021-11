विंटर में स्किन की देखभाल के लिए मक्खन का करें इस्तेमाल, बेजान त्वचा पर आएगा तुरंत निखार

How To Use Butter For Winter Skin Care : विंटर (Winter) के मौसम में अगर स्किन की ड्राइनेस (Dryness) को दूर करने के लिए मक्‍खन (Butter) का प्रयोग किया जाए तो यह हर स्किन टाइप के लिए फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद विटामिन ई स्किन पर हो रहे पिगमेंटेशन को कम करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्‍लो को भी बढ़ाता है. घर के बने असली मक्खन में विटामिन ई होता है जो त्वचा (Skin) में कोलेजन बनाए रखने में भी मदद करता है. बता दें कि कोलेजन त्वचा में झुर्रियों को आने से रोकता है और स्किन को हमेशा यंग और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है. मक्खन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और एंटी मार्क्स क्रीम का भी काम करता है. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि मक्‍खन को किस तरह से कम स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं.

मक्खन से इस तरह बनाएं मॉइश्चराइजर

सबसे पहले घर पर मक्खन बना लें और जैतूल के तेल या शहद लें. अब एक बाउल में सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं. जब ये सॉफ्ट पेस्ट बन जाए तो इसे एयर टाइट डिब्‍बे में बंद कर फ्रिज में रख लें. अब हर रात सोते से पहले इस मॉइस्चराइजर को अपने चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो आप इसे रात भर लगा रहने दें.

मक्‍खन के मॉइश्चराइजर के फायदे

– मक्खन से बने इस मॉइस्चराइज को लगाने से आपकी त्वचा अंदर से हाइड्रेट रहती है.

– यह स्किन को भरपूर पोषण देता है और स्किन की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

-मक्खन में विटामिन ई होता है जो कि त्वचा की अंदर से हील करता है.

-इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ करने और प्रोटेक्‍ट करने में मदद करते हैं.

इसमें पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड त्वचा की ऊपरी परत को साफ और सही करता है.

-मक्खन में विटामिन ए, ई और ये रेटिनॉल होता है जो त्वचा में कोलेजन बढ़ाने में मदद करते हैं.

-मक्खन में विटामिन ए, ई और ये रेटिनॉल होता है जो त्वचा में कोलेजन बढ़ाने में मदद करते हैं.

-ये एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है और त्वचा पर झुर्रियों और फाइन लाइन्स को आने से रोकता है.

