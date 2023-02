हाइलाइट्स दरअसल छाछ में लैक्टिक एसिड होता है और गुलाब जल बहुत अच्छा टोनर होता है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी की जगह चंदन पाउडर का प्रयोग करें.

Skin Care Tips: छाछ (Buttermilk) स्‍वाद में जितना उम्‍दा होता है सेहत (Health) के लिहाज से भी इसका लोग भरपूर सेवन करते हैं. लेकिन क्‍या आपने कभी इसके अन्‍य उपयोगों (Benefits) के बारे में सुना है? आपको बताएं कि अगर आपकी त्‍वचा (Skincare) पर एक्‍ने, टैनिंग क्‍लॉग्‍ड पोर्स की समस्‍या दिख रही है तो इसके लिए आप छाछ का प्रयोग कर सकती हैं. यह ना केवल आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा बल्‍कि इन्‍हें प्रॉब्‍लम फ्री भी बनाता है. देसी नुस्‍खे (Home Remedies) के तौर पर आपको केवल ताजा छाछ चाहिए जिसमें किसी तरह का मसाला या चीनी नमक ना हो. आइए जानते हैं इसके प्रयोग (How To Use) का अलग अलग तरीका.

टैनिंग में छाछ का प्रयोग

धूप में घूमने की वजह से चेहरे या बॉडी पर अगर टैनिंग आ गई है तो आप इन्‍हें हटाने के लिए छाछ का प्रयोग कर सकती हैं. एक कटोरे में छाछ लें और इन्‍हें कॉटन की मदद से प्रभावित हिस्‍से पर लगाएं. जब यह सूख जाएं तो एक और कोट अप्‍लाई करें. 10 से 15 मिनट बाद यह सूख जाएगा . सूखने के बाद इसे अच्‍छी तरह ठंडे पानी से धो लें. सन बर्न और टैनिंग में बहुत आराम मिलेगा. इसके दाग भी धीरे धीरे चले जाएंगे.

डेड स्किन के लिए छाछ का प्रयोग

बॉडी और फेस पर अगर डलनेस आ गई है तो इसकी वजह डेड स्किन हो सकती है. ऐसे में आप डेड स्किन को हटाने के लिए भी छाछ का प्रयोग कर सकती हैं. इसके लिए हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, अखरोट का पाउडर या मसूर दाल पाउडर को अच्‍छी तरह से मिलाएं. सभी को छाछ के साथ घोलें और इसे स्किन पर अच्‍छी तरह से लगाएं और स्क्रब करें. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी की जगह चंदन पाउडर का प्रयोग करें. इसे आप रोज नहाते समय लगाएं.

बॉडी एक्ने हो तो इस तरह करें प्रयोग

अगर आपके शरीर पर दाने निकल रहे हैं तो यह दरअसल बॉडी एक्ने हो सकता है. इससे छुटकारा पाने के लिए आपको किसी मेडिसीन की जरूरत नहीं, आप इसके लिए छाछ का प्रयोग कर सकती हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, छाछ और गुलाब जल को अच्‍छी तरह से मिलाकर पेस्‍ट बनाएं और बॉडी के प्रभावित हिस्‍से पर लगाएं. आप चाहें तो पपीता और टमाटर के साथ भी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए सभी को मिलाकर एक पेस्‍ट बनाएं और शरीर पर लगाएं. इनके लगातार प्रयोग से बॉडी एक्‍ने खत्‍म होने लगेंगे.

ओपन पोर्स के लिए छाछ का करें उपयोग

गुलाब जल और छाछ को बराबर मात्रा में मिलाकर रुई की मदद से अपने चेहरे पर अप्‍लाई करें. दरअसल छाछ में लैक्टिक एसिड होता है और गुलाब जल बहुत अच्छा टोनर होता है. इस मिक्‍स के प्रयोग से क्लॉग्ड पोर्स ओपन होते हैं और स्किन ग्‍लो करता है.

चेहरे के छाई को हटाता है छाछ

चेहरे पर अगर काले धब्बे या छाई आ रहे हैं तो इसके लिए भी छाछ काम की चीज है. एक एक चम्मच छाछ और शहद को मिलाकर अपने चेहरे पर अप्‍लाई करें. 20 मिनट तक लगाकर रखें और इसके बाद ठंडे पानी से धो लें. सप्‍ताह में दो बार लगाएं. कुछ दिनों में ये काले धब्बे साफ हो जाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

