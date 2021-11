कटीला दिखने वाला Cactus स्किन के लिए है रामबाण, जानें इसके फायदे और यूज़ करने का तरीका

How To Use Cactus Gel For Skin Care: चेहरे से बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के लिए आप कैक्‍टस के जेल (Cactus Gel) का उपयोग कर सकते हैं. कैक्‍टस जेल को एलोवेरा (Aloe vera) की तरह बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और स्किन पर प्रयोग किया जा सकता है. इसके इस्‍तेमाल से स्किन (Skin Problem) से जुड़ी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं.

आइए जानते हैं कि कैक्टस जेल को आप किस तरह निकाल सकते हैं और इसके इस्‍तेमाल से क्‍या क्‍या फायदे हो सकते हैं.

Cactus Gel- कैक्टस जेल इस तरह निकालें

सबसे पहले कैक्टस के पत्तों (Cactus leaves) को नीचे से काटें और इन्‍हें अच्‍छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद इन पत्तों से कांटों को अच्छी तरह से हटा दें. अब इस पत्ते को बीच से काटें और चम्मच या चाकू की मदद से जेल निकालकर कटोरी में रखें.

इसे भी पढ़ें : पिंपल्‍स ने कर रखा है परेशान तो रातभर में इन्‍हें दूर भगाएं, सिर्फ इस चीज का करें प्रयोग

कैक्टस जेल का इस तरह करें इस्तेमाल (How To Use Cactus Gel)

आप इसे एलोवेरा जेल की तरह डायरेक्‍ट स्किन पर लगा सकते हैं. अगर इसका इस्तेमाल फेसमास्क की तरह करना हो तो 1 कप कैक्टस जेल लें और इस जेल में 1 चम्मच शहद, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर दें. अब इस पेस्‍ट को गर्दन और चेहरे पर लगाएं. करीब 20 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लें. इसके बाद चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें.

कैक्टल से स्किन पर होते हैं ये फायदे (Benefits Of Cactus Gel)

1. डेड स्किन हटाएं

कैक्टस जेल को अगर आप अपनी हथेली पर लें और इससे हल्के हाथों से मसाज करें तो आपकी स्किन के डेड स्किन बाहर निकल जाएगी. साथ ही टैनिंग की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा.

2. पिंपल्स रखे दूर

कैक्टस जेल का इस्तेमाल करने से पिंपल्स (Pimples) की परेशानी भी खत्‍म हो सकती है. कैक्टल जेल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो चेहरे पर पिंपल्स को कम करने में आपकी मदद करता है.

3. स्किन को रखे हाइड्रेट

एलोवेरा जेल की तरह ही इसमें भी भरपूर रूप से मिनरल्स और विटामिंस मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में मददगार होते हैं.

इसे भी पढ़ें : शादी का लहंगा खरीद रही हैं तो इन 5 बातों का ज़रूर रखें ध्यान, दिखेंगी बेहद खूबसूरत

4. एजिंग दूर करे

स्किन से अगर झुर्रियां आदि आ रही हैं तो इन्‍हें दूर करने के लिए कैक्टस जेल का इस्‍तेमाल करें. ये आपके चेहरे से फाइन-लाइंस दूर करने में मदद करता है. इसके लिए आप सप्ताह में दो से तीन बार इस जेल का इस्तेमाल करें.

5.ग्‍लो बढ़ाए

कैक्टर जेल के इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेट तो होती ही है, चेहरे पर निखार भी आता है. चेहरे पर निखार लाने के लिए आप सप्ताह में 2 बार कैक्टस फेस मास्क का इस्तेमाल करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Home Remedies, Lifestyle, Skin care