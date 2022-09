हाइलाइट्स नारियल तेल से हॉट मसाज करने पर बालों की कई समस्‍याएं दूर होती हैं. डैंड्रफ को दूर करने के लिए नारियल तेल के साथ नींबू का रस इस्‍तेमाल करें.

How To Use Coconut Oil For Dandruff : नारियल तेल बालों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के, प्रोटीन, विटामिन ई, कैपरिक एसिड आदि पाया जाता है, जो स्‍कैल्‍प में डैंड्रफ की समस्‍या को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा, इसमें एंटीफंगल और एंटी-माइक्रोब तत्‍व भी होते हैं, जो डैंड्रफ दूर करने का काम करते हैं. डैंड्रफ की समस्‍या दूर करने के अलावा, ये बालों को नरिश करने, ड्राइनेस दूर करने, बालों में मजबूती लाने में भी काफी फायदेमंद है. आपको बताते हैं कि डैंड्रफ की समस्‍या को आप नारियल तेल की मदद से किस किस तरह दूर कर सकते हैं.

डैंड्रफ की समस्‍या को इस 5 तरीके से करें दूर

नारियल तेल से डीप कंडीशनिंग

बालों को धोएं और टॉवल ड्राई कर हेयर स्‍कैल्‍प व लेन्‍थ में नारियल का तेल लगाएं. अब बालों में शावर कैप लगाएं या हॉट टॉवल लपेटें. 30 मिनट बाद कैप हटाएं और रात भर तेल सिर में रहने दें. सुबह बाल को शैंपू से धो लें.

नारियल तेल से हॉट मसाज

नारियल तेल को गुनगुना कर लें और इसे बालों की जड़ों में लगाएं. अब 10 मिनट तक हल्‍के हाथों से जड़ों में मसाज करें. 30 मिनट बाद बालों को धो लें.

नीबू का रस और नारियल तेल

एक कटोरी में 2 टेबलस्‍पून नारियल का तेल और एक टी स्‍पून नींबू का रस मिलाएं. इसे बालों में लगाएं और 30 मिनट ऐसे ही छोड़ दें. फिर बालों को शैंपू से धो लें.

जोजोबा ऑयल और नारियल तेल

एक कटोरी में एक चम्‍मच नारियल तेल और एक चम्‍मच जोजोबा ऑयल मिलाएं. अब इसे हल्‍का गुनगुना कर लें और धीरे-धीरे स्‍कैल्‍प में लगाएं. फिर बालों को 30 मिनट बाद धो लें.

रोजमेरी ऑयल और नारियल तेल

एक कटोरी में आप 3 से 4 चम्‍मच नारियल का तेल लें और फिर इसमें 5 से 6 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल डालें. अब इसे मिक्‍स करें और बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करें. बालों को शावर कैप से ढंक लें और फिर आधे घंटे बाद बालों को धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

