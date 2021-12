How To Use Coriander For Skin : आपने कभी सोचा है कि चटपटी चटनी बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला धनिया(Coriander) पत्‍ता ब्‍यूटी (Beauty) बढाने के लिए भी काम आ सकता है? जी हां, किचन में प्रयोग आने वाला ये धनिया दरअसल कई सीक्रेट इनग्रेडियेट से भरा है जो स्किन केयर (Skin Care) के लिए बहुत फायदेमंद है.एनडीटीवी के मुताबिक, धनिया के पत्‍ते (Coriander Leaves) और बीज (Coriander Seed) में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटी ऑक्‍सीडेंट, फॉलेट, बेटा केरोटीन होता है जो स्किन को ऑक्‍सीडेंटिव स्‍ट्रेस से बनाता है. इसके अलावा, धनिया का पत्‍ता स्किन को सॉफ्ट और ग्‍लोइंग बनाने के भी काम आता है. धनिया पत्‍ता में मौजूद ये एंटी ऑक्‍सीडेंट तत्‍व स्किन सेल्‍स को फ्री रेडिकल्‍स से बचाता है और एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है. यह स्किन पर पिंपल्‍स, एक्‍ने, ब्‍लैक हेड्स को भी दूर रख सकता है. तो आइए जानते हैं कि चेहरे की स्किन को स्‍पॉटलेस बनाने के लिए हम धनिया का किस प्रकार इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

धनिया का स्किन केयर में इस तरह करे प्रयोग

1.धनिया के पत्तों से इस तरह बनाएं फेस पैक

एक मुट्ठी धनिया का पत्‍ता लें और उसे पानी में अच्‍छी तरह साफ कर लें. अब मिक्‍सी में पत्‍ते को डालें और दूध की मदद से पीस लें. अब इस पेस्‍ट को एक बाउल में निकालें और इसमें शहद व नींबू का रस डालकर पेस्ट बनाएं. अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. यह चेहरे से डेड स्किन को हटाती है और अच्‍छी तरह क्‍लीन करती है. इसके अलावा चेहरे पर ग्‍लो आता है.

2.धनिया के बीज से बनाएं फेस स्क्रब (coriander seeds for face scrub)

सबसे पहले धनिया के बीज (coriander seeds) को साफ करें और हल्का सा क्रश कर लें. अब एक बाउल में क्रश धनिया, नींबू का रस और शहद को अच्छे से मिक्स करके चेहरे पर स्क्रब हल्‍के हाथ से करें. दो-तीन मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. डेड स्किन आसानी से निकल जाएंगे. साथ ही ब्लैकहेड्स की समस्या भी कम हो जाएगी.

3.धनिया के बीज से बनाएं टोनर

एक कटोरी पानी में रातभर के लिए धनिया के बीज को भिगो दें और सुबह इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. धनिया के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो स्किन को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

4.धनिया के बीज से बनाएं फेस पैक

धनिया के बीजों का फेस पैक बनाने के लिए भीगे हुए धनिया के बीजों को पीस लें और एक बाउल में एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर लें. अब 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर रखें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

