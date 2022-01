Skin Care Tips: फेस मास्क अप्लाई करने के बाद भी नहीं आता है चेहरे पर ग्लो तो इस तरीके से करें इस्तेमाल

Skin Care Tips: सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन (Glowing Skin) हर किसी का सपना होता है. लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. खासकर महिलाओं में ग्लोइंग स्किन का क्रेज काफी रहता है. पार्लर से लेकर घरेलू नुस्खों तक लगभग सभी तरकीबें अपनाने के बाद भी कभी-कभी चेहरे पर निखार लाना एक टेढ़ी खीर सा लगने लगता है. ऐसे में फेस मास्क (Face Mask) एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. लेकिन कई बार फेस मास्क लगाने के बावजूद बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं. क्योंकि लोगों को फेस मास्क लगाने का सही तरीका नहीं मालूम होता.

आपको बता दें कि फेस मास्क लगाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है. जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा हमारे चेहरे को भुगतना पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि कैसे कुछ आसान तरीकों को अपनाकर फेस मास्क को असरदार बनाया जा सकता है.

फेस मास्क लगाने का सही तरीका (How to use face mask)

त्वचा को साफ करना न भूलें

फेस मास्क लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लींजिंग करना बेहद जरुरी है. इसके लिए क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हाथों को साफ रखें

फेस मास्क इस्तेमाल करते समय अगर आपके हाथ गंदे हैं, तो हाथों के तमाम बैक्टीरिया और किटाणु चेहरे पर भी लग जाते हैं. इसीलिए फेस मास्क लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना न भूलें.

त्वचा के अनुसार चुनें प्रोडेक्ट

कई स्किन एक्सपर्ट अपनी त्वचा के हिसाब से ब्यूटी प्रोडक्ट्स चुनने की सलाह देते हैं. इसी कड़ी में एक नाम फेस मास्क का भी शामिल है. इसीलिए जरुरी है कि फेस मास्क का चुनाव करते समय अपने स्किन टाइप का खास ख्याल रखें.

सीमित मात्रा में लगाएं फेस मास्क

कुछ लोग स्किन को ज्यादा ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए अधिक मात्रा में फेस मास्क लगाते हैं. हालांकि, जानकारों के अनुसार फेस मास्क की मोटी परत चेहरे पर लगाने से कोई खास असर नहीं पड़ता है. इसीलिए फेस मास्क की सामान्य परत को ही चेहरे पर लगाना चाहिए.

समय का रखें ध्यान

कई लोग बेहतर परिणामों के लिए काफी देर तक फेस मास्क लगा कर रखते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि, इसके परिणाम नुकसानदायक भी हो सकते हैं. इसीलिए एक्सपर्ट तय समय सीमा के लिए ही फेस मास्क इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं.

चेहरे पर लगाएं मॉइश्चराइजर

फेस मास्क लगाने के बाद चेहरे को अच्छी तरह से धो कर मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. यह करने से न सिर्फ चेहरे पर निखार आएगा बल्कि त्वचा भी मुलायम बनी रहेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

