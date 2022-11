सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल

हाइलाइट्स सर्दी में मुल्तानी मिट्टी को शहद में मिलाकर लगाना स्किन के लिए बेहतर हो सकता है. सेंसेटिव स्किन पर हफ्ते में एक बार से ज्यादा मुल्तानी मिट्टी लगाने से बचना चाहिए.

Tips to use multani mitti in winters: स्किन केयर में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल काफी आम होता है. त्वचा की कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर मुल्तानी मिट्टी की मदद लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी (Multani mitti) यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. इसलिए सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने का सही तरीका जानकर आप इसके नुकसानों से बच सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल कम करके पिंपल, एक्ने और डार्क स्पॉट्स को कम करने में सहायक होती है. जिसके चलते ज्यादातर लोग गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाना पसंद करते हैं. मगर सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले कुछ एहतियात बरतना जरूरी होता है. तो आइए जानते हैं सर्दी में मुल्तानी मिट्टी लगाने के सही तरीकों के बारे में.

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी लगाने के नुकसान

सर्दी के मौसम में हर रोज मुल्तानी मिट्टी लगाने से आपको सर्दी, खांसी और जुकाम होने की आशंका रहती है. वहीं सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल स्किन की ड्राइनेस को ट्रिगर करने का काम करता है. सर्दियों के दौरान मुल्तानी मिट्टी लगाने से आपकी त्वचा पर जलन और ऑयल की समस्या भी पैदा हो सकती है.

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने का तरीका

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप इसे कुछ चीजों में मिक्स करके लगा सकते हैं. मसलन बादाम के दूध, बादाम के तेल, गुलाब जल, नारियल के पानी और शहद के साथ मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा. साथ ही इन चीजों के साथ मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होगा.

ऑयली स्किन पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल

सर्दियों के दौरान ऑयली स्किन टाइप पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इसे फेस पर लगाएं और सूखने के बाद गुनगुने पानी से फेस वॉश कर लें. हफ्ते में दो बार ये नुस्खा अपनाने से त्वचा के डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी त्वचा एक्सफोलिएट रहेगी.

त्वचा को रखें मॉइश्चराइज

सर्दियों में स्किन की नमी बरकरार रखने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी के साथ शहद मिक्स करके लगा सकते हैं. इसके लिए 1 चम्मच शहद में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट बाद साफ पानी से मुंह धो लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में दो बार इस नुस्खे को ट्राई करें.

इन बातों का रखें खास ख्याल

सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ऑयली स्किन को मुलायम बनाए रखने में मददगार होता है. मगर सर्दियों के दौरान मुल्तानी मिट्टी को हमेशा किसी मॉइश्चराइजिंग एजेंट में मिक्स करके लगाना ही बेहतर रहता है. वहीं अगर आपकी त्वचा सेंसेटिव है तो आपको हफ्ते में एक बार से ज्यादा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

