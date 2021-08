ये नैचुरल चीजें करती हैं सनस्क्रीन का काम, ऐसे करें इस्तेमाल

Tips To Use Natural Ingredients As Sunscreen: सूरज की यूवी किरणों से बचने के लिए बहुत लोग सनस्क्रीन (Sunscreen) का इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ को चाहकर भी इसका इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बजट (Budget) इसके लिए परमीशन नहीं देता है. लेकिन कुछ प्राकर्तिक (Natural) चीजें ऐसी भी हैं जो कम बजट में सनस्क्रीन का काम आसानी के साथ कर सकती हैं. आइये आपको बताते हैं कि सनस्क्रीन के तौर पर आप किन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: स्टीम फेशियल के जरिए ऐसे रखें ऑयली स्किन का ख्याल

तिल का तेल

तिल का तेल आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है. धूप में निकलने से पहले आप इस तेल को अपनी स्किन पर सनस्क्रीन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन-ई हानिकारक यूवी किरणों से तो आपका बचाव करेगा ही साथ ही प्रदूषित हवा से भी आपकी स्किन को सुरक्षित रखेगा.

नारियल का तेल

नारियल तेल का इस्तेमाल भी आप सनस्क्रीन के तौर पर कर सकते हैं.ये आपकी स्किन को यूवी किरणों से बचाने में मदद करेगा. साथ ही स्किन को पोषण देगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा. नारियल का तेल स्किन को सॉफ्ट बनाने और सूजन को कम करने में भी आपकी मदद करेगा.

टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल सनस्क्रीन के तौर पर काफी अच्छी तरह से काम करता है. आप धूप में निकलने से इसे अपनी स्किन पर सनस्क्रीन की तरह से अप्लाई कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण स्किन पर मौजूद दाने, खुजली, फुंसी और बैक्टीरिया को दूर करने में भी आपकी मदद करेंगे.

ये भी पढ़ें: स्किन रहेगी खूबसूरत और जवां , ऐसे लगाएं फटे दूध का DIY सीरम

बादाम और जैतून का तेल

बादाम और जैतून का तेल भी आपकी स्किन को सूरज की यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है. इसको आप नॉर्मल तौर पर तो स्किन पर इस्तेमाल कर ही सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसके लिए एक कांच के बाउल या जार में बादाम और जैतून का तेल बराबर मात्रा में मिला लें.साथ ही इतना ही नारियल पानी और बीस्वैक्स भी मिला लें. इस बाउल को हल्के गर्म पानी में रखें और इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिला लें. इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें और धूप में निकलने पर घर में तैयार इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)