Tips to Use Potato For Hair Care: आलू का सेवन तो आप लगभग हर रोज ही किसी न किसी तरीके से करते ही होंगे, लेकिन इसका यूज (Potato in hair care) आप चाहें तो बालों के लिए भी कर सकते हैं. दरअसल, आलू में आयरन, जिंक और पोटैशियम जैसे मिनरल्स के साथ ही विटामिन बी, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो बालों की ग्रोथ और लम्बाई के साथ ही इनको सिल्की-शाइनी बनाने में मदद कर सकते हैं.

इतना ही नहीं आलू का रस बालों में लगाने से बालों का रूखापन कम होता है और चमक में इजाफा होता है. साथ ही डैंड्रफ व हेयर फॉल भी काफी हद तक कम हो जाते हैं. अब आलू का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है, आइए जानते हैं.

ऐसे इस्तेमाल करें आलू का हेयर मास्क

आलू का हेयर मास्क बनाने के लिए एक आलू लें और इसको छील कर छोटे टुकड़ों में काट लें. अब मिक्सी में डालें और पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लें. फिर किसी साफ सूती कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लें. अब इस रस को बालों की जड़ों में लगाकर कुछ देर मसाज करें और आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगा रहने दें. इसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें. इससे बालों की ग्रोथ तो बेहतर होगी ही, साथ ही बालों की लम्बाई और चमक में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा.

शहद और अंडे के साथ लगाएं आलू का रस

बालों का रूखापन दूर करने और इनको सिल्की-शाइनी बनाने के लिए आप आलू के साथ शहद और अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप दो-तीन मीडियम साइज आलू धोकर छील लें. फिर इसको पीस कर कपड़े या छन्नी के जरिये इसका रस निकाल लें. फिर इसमें एक बड़ा चम्मच शहद और एक अंडे का सफ़ेद भाग एड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें. फिर इस मिक्सचर को स्कैल्प में लगाकर कुछ देर मसाज करें और आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लें. इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ और हेयर फॉल से भी आपको कुछ ही दिनों में निजात मिल सकती है.

एलोवेरा के साथ अप्लाई करें आलू का रस

बालों की ग्रोथ, लम्बाई और शाइन को बेहतर बनाने के लिए आप आलू का इस्तेमाल एलोवेरा जूस के साथ भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच आलू के रस में दो चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके हेयर मास्क बना लें.

फिर इस हेयर मास्क को बालों की जड़ों में अच्छी तरही से अप्लाई करके उंगलियों से कुछ देर मालिश करें. फिर इसके आधे घंटे बाद शैम्पू कर लें. ये आपके बालों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में भी मददगार होगा.

