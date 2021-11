How To Use Red Lipstick As Color Corrector : सोशल मीडिया में इन दिनों काफी सारे मेकअप ट्रिक्‍स ट्रेंड कर रहे हैं. इस ट्रेंड्स में एक ट्रिक रेड लिपस्टिक से जुडी है जिसे लड़कियां खासा पसंद कर रही हैं. इसमें रेड लिपस्टिक (Red Lipstick) का प्रयोग कलर करेक्टर (Color Corrector) की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा है. अब तक हम लिपस्टिक को ब्लश और आईशैडो की तरह प्रयोग करते आए हैं. लेकिन रेड लिपस्टिक को कलर करेक्‍टर की तरह प्रयोग करना वाकई सुनने में चौंकाने वाला लगता है. दरअसल रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल चेहरे के टोन को न्यूट्रल बनाने में मदद करता है और डार्क सर्कल व पिगमेंटिड एरिया को ईवन कर सकता है.

इस तरह करता है काम

दरअसल डार्क सर्कल और त्वचा के कुछ अन्य हिस्से कई बार ब्लू, पर्पल या फिर पीले टोन का हो जाता है और लाल लिपस्टिक इसे न्यूट्रल कर सकता है. ऐसे में जब इसके उपर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको नैचुरली ईवन स्किन मिलती है.

इस तरह करें रेड लिपस्टिक से कलर करेक्ट

1. सबसे पहले एक क्रीमी टेक्सचर वाली रेड लिपस्टिक लें. इसके लिए कभी भी मेट रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल ना करें.

2.अब चेहरे को अच्‍छी तरह साफ करें और मॉइश्चराइज करें.

3.अब प्राइमर को चेहरे पर लगाएं और इसके दो मिनट बाद अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाएं. इसे अच्‍छी तरह ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें.

4.अब रेड क्रीमी लिपस्टिक लें और इससे अपनी आंखों के नीचे वर्टिकल लाइन खीचें.

5.सही रेड शेड का इस्तेमाल करने के लिए ध्‍यान रखें कि लाइट स्किन टोन के लिए लाइट या फिर पिंकिश शेड का इस्तेमाल करें और डार्क के लिए डार्कर शेड.

6.आंखों के नीचे लिपस्टिक लगाने के बाद इसे अपने चेहरे के अन्य डार्क हिस्सों पर लगाएं और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें.

7.अब उन जगहों पर कंसीलर लगाएं और दोबारा से ब्लेंड करें. दूसरे ब्लेंडर के ब्‍लेंड करें जिससे लाल रंग कंसीलर के नीचे दब जाए.

8.अपने चेहरे पर थोड़ा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं.

9.अब आप अपना आई मेकअप, ब्लश और हाइलाइटर आदि से मेकअप कंप्‍लीट करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

