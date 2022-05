गुलाब जल स्किन ही नहीं, हेयर केयर में भी आएगा काम, ऐसे करें इस्तेमाल

Tips to use rose water for hair care: गर्मी में बालों की देखभाल करना आसान काम नहीं है. तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों की वजह से बाल रूखे, बेजान और डैमेज हो जाते हैं. डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल के बजाय घर पर मौजूद चीज़ों से हेयर केयर करना चाहते हैं, तो बालों में गुलाब जल लगाएं. इससे आपके रूखे बालों में चमक लौटेगी और बालों की ग्रोथ भी बेहतर होगी.

त्वचा को निखारने-संवारने के लिए ज्यादातर लोग गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं. शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि गुलाब जल बालों के लिए भी उतना ही गुणकारी है, जितना की स्किन के लिए. गर्मियों में त्वचा के साथ-साथ बालों पर भी गुलाब जल लगाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं बालों पर गुलाब जल लगाने के तरीके और इसके कुछ फायदों के बारे में.

गुलाब जल से बनाएं शैंपू

गुलाब जल का शैंपू बनाने के लिए हेयर वॉश करते समय शैंपू में बड़े चम्मच से 1 चम्मच गुलाब जल और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाकर बालों को धोएं. हफ्ते में 2-3 बार बालों में गुलाब जल लगाने से बालों की ड्रायनेस कम होने लगती है. साथ ही बालों का मॉइश्चर बना रहता है, जिससे बाल सॉफ्ट और सिल्की होते हैं.

ये भी पढ़ें: घर पर इस तरह बनाएं ऑर्गेनिक रोज वॉटर और रोज ऑयल

गुलाब जल का जेल ट्राय करें

गुलाब जल का जेल बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच गुलाब जल और विटामिन E की 1 कैप्सूल डालकर अच्छे से मिला लें और इसे एयर टाइट डिब्बे में रख लें. शैंपू से हेयर वॉश करने के बाद इस जेल को बालों पर लगाएं और स्कैल्प पर मसाज करें. कुछ देर सूखने के बाद बालों को साफ पानी से धो लें. इससे आपके बालों को मॉइश्चर मेंटेन रहता है. जिससे बाल सॉफ्ट और शाइनी नजर आने लगते हैं. एंटी-बैक्टीरियल तत्वों से युक्त ये जेल स्कैल्प इंफेक्शन को दूर रखने में भी मदद करता है.

ये भी पढ़ें: ऐसे इस्तेमाल करने से गुलाब जल निखारेगा सौंदर्य, दूर करेगा स्किन प्रॉब्लम

गुलाब जल का हेयर पैक लगाएं

डैंड्रफ से निजात पाने और बालों को हेल्दी रखने के लिए आप गर्मियों में गुलाब जल का हेयर पैक भी ट्राय कर सकते हैं. इसके लिए 1 कप दही में 5 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच मेथी का पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं. इस हेयर मास्क को बालों पर अप्लाई करें और 30 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 1 बार इस हेयर मास्क को बालों पर लगाएं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Hair Beauty tips, Lifestyle