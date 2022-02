बच्चों के ऊनी कपड़ों को साफ और मुलायम रखने के आसान तरीके

How to wash woolen clothes of kids: छोटे बच्चों का ध्यान रखना हर माता-पिता के लिए फर्ज़ के साथ-साथ एक बड़ी चुनौती (Challenge) भी है. उनके खान-पान से लेकर उनकी साफ-सफाई तक हर चीज बड़े ही तौर तरीके से करना होता है. बात जब बच्चों की साफ-सफाई की आती है तो शरीर की सफाई के अलावा उनके पहनने वाले नॉर्मल कपड़े और ऊनी (Woolen) कपड़ों को धोने और उन्हें मुलायम रखने का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है. ऊनी कपड़ों को बार-बार धोने से उनकी गर्माहट चली जाती है, साथ ही उनकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाती है.

कपड़ों से सॉफ्टनेस जाने के कारण बच्चों की स्किन पर एलर्जी हो सकती है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपना कर आप अपने बच्चों के ऊनी कपड़े साफ और मुलायम (Soft) रख सकते हैं.

कम धोना चाहिए

ऊनी कपड़ों को बार-बार नहीं धोना चाहिए. ऐसा करने से कपड़े खराब हो जाते हैं. अगर ऊनी कपड़ों में दाग लगा है. तो उसे पेपर टॉवल की मदद से साफ कर लें. पेपर टॉवल को दाग पर रखें. इससे पेपर टावर दाग को सोख लेता है. अब उतनी उतनी जगह को पानी से रगड़ कर साफ कर लें. ध्यान रहे पेपर को दाग पर ना रगड़ें, इससे दाग और ज्यादा गहरा हो जाता है.

धोने से पहले भिगोएं

बच्चों के कपड़े धोने से पहले हमेशा भिगोकर रखना चाहिए. इसके लिए एक बाल्टी ठंडे पानी में एक चम्मच सोडा मिलाकर इस घोल में बच्चों के कपड़े 5 से 10 मिनट तक भिगो कर रखें और फिर धोएं. ऐसा करने से कपड़ों में मौजूद कीटाणु नष्ट होंगे और कपड़ों की कोमलता बनी रहेगी.

कॉशन पढ़ें

बच्चों के कपड़े धोने से पहले कपड़ों में लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें. दिशा निर्देशानुसार ही बच्चों के कपड़े धोएं अगर उसमें कोई लेबल नहीं लगा है तो साधारण पानी या माइल्ड डिटर्जेंट से धोना सही रहेगा. इसके लिए आप ठंडे या गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अलग-अलग रंग के अनुसार कपड़े धोएं

हल्के और गहरे रंगों के ऊनी कपड़े एक साथ ना धोएं. इन कपड़ों को अलग-अलग धोने से इनका रंग एक दूसरे पर नहीं चढ़ेगा.

इस तरह सुखाएं ऊनी कपड़े

ऊनी कपड़े धोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए आप हैंगर पर कभी ना डालें. इससे कपड़े अपना आकार बदल लेते हैं. इन्हें सुखाने के लिए समतल जगह का इस्तेमाल करें.

