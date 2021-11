Gardening Tips : विंटर में कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं दे रहे अपने पौधों में पानी? जानें सही तरीका

Lucky Plants For Home: दौलत और बरकत के लिए घर में जरूर लगाएं ये पौधे

How To Water Plants In Winter : गर्मी के मौसम और सर्दी (Winter) के मौसम में पौधों (Plants) में पानी देने (Watering) का तरीका अलग अलग होता है. यहां तक कि दोनों सीजन में पानी देने का समय और मात्रा भी अलग अलग हो सकती हैं. ऐसे में विंटर के आते ही हमें गार्डनिंग (Gardening) के दौरान यह ध्‍यान देना जरूरी है कि कहीं पौधों में अधिक पानी तो नहीं पड़ रहा. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि आप विंटर में अपने पौधों को कितना और अब पानी दें जिससे ये हमेशा हेल्‍दी और हरे भरे रहें.

1.शाम के समय पानी दें

विंटर के मौसम में शाम के समय पानी देना सबसे उचित माना जाता है. ऐसा करने से पौधे रात में पड़ने वाली ओस और खराब मौसम में बेहतर तरीके से सर्वाइव करते हैं. ऐसा करने से पौधे खराब नहीं होते.

2.स्‍प्रे बॉटल का करें प्रयोग

विंटर में आप स्‍प्रे बॉटल की मदद से पानी दे सकते हैं. लेकिन अगर अधिक सर्दी पड़ रही है तो बेहतर होगा कि आप प्‍लांट की जड़ में पानी डालें. ध्‍यान रहे कि टहनियां और पत्तियों पर अधिक पानी ना पड़े.

3.गुलाब को दो दिन में दे पानी

अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं तो इन्‍हें रोज पानी देने की बजाय आप दो से तीन दिन में एक बार पानी जरूर दें. गुलाब की जड़ें मोटी होती हैं ऐसे में इन्‍हें अधिक पानी की जरूरत होती है. ऐसे में आप कम से कम दो दिनों के अंतर में इन्‍हें जरूर पानी दें.

4.इन पौधों को कम पानी की जरूरत

अगर आपके घर पर मिर्च, पु‍दीना, नींबू आदि के पौधे हैं तो इन्‍हें 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी दें. इनकी जड़ें पतली होती हैं ऐसे में अधिक पानी नुकसान पहुंचा सकता है.

5.गमले के पौधों में रखें इस बात का ख्‍याल

गमले में ड्रेनेज होल काम करता हो और मिट्टी जब पूरी तरह से सूखी हो तभी इनमें पानी दें. वरना जड़ सड़ सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

