दालचीनी और शहद को इस तरह मिलाकर बनाएं चाय, जल्दी वजन घटेगा

Cinnamon And Honey For Weight Loss: फिटनेस और फैशन के इस दौर में पतला दिखने की तमन्ना हर किसी को है. भले ही उसका वजन (Weight) सामान्य ही क्यों न हो, फिर भी वो पतला होना चाहता ही है. ऐसे में उन लोगों की वजन कम करने की चाहत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनका वेट वास्तव में ज्यादा है. लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो वजन कम (Weight loss) करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो वजन कम करने के लिए दालचीनी और शहद (Cinnamon and honey) की मदद ले सकते हैं. दरअसल दालचीनी और शहद में एंटी-ओबेसिटी इफेक्ट्स होते हैं जो वजन को कंट्रोल करने और मोटापे के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं. अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है, आइये जानते हैं.

दालचीनी और शहद की चाय

वजन कम करने के लिए आप दालचीनी और शहद की चाय का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप डेढ़ कप पानी में एक इंच दालचीनी का टुकड़ा डालकर करीब पांच मिनट तक उबाल लें. फिर इसको किसी कप में छानकर निकाल लें. अब इसमें दो चम्मच शहद मिक्स करें और नार्मल चाय की तरह धीरे-धीरे इसका सेवन करें. आप रोज़ाना एक कप चाय का सेवन कर सकते हैं.

दालचीनी-शहद-नींबू

इसके लिए आप डेढ़ कप पानी को किसी बर्तन में उबाल लें. इसके बाद एक कप में चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर, दो चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिक्स कर लें. इसके बाद कप में इस उबले हुए पानी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. फिर घूंट-घूंट करके इसका सेवन करें. दिन में एक बार इसका सेवन किया जा सकता है.

ग्रीन टी-दालचीनी और शहद

वजन कम करने के लिए आप दालचीनी और शहद के साथ ग्रीन टी की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले किसी बर्तन में डेढ़ कप पानी को उबाल लें. फिर इस पानी में एक चम्मच ग्रीन टी डालकर दो मिनट तक फिर से उबाल लें. अब एक कप में चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर डालें और इसमें दो चम्मच शहद भी मिक्स कर दें. फिर इस ग्रीन टी वाले पानी को शहद और दालचीनी वाले कप में छानकर अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें.इसके बाद इसका सेवन करें. आप इसका रोज़ाना एक कप सेवन कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

