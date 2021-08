HPV से महिलाएं ही नहीं, मर्दों में भी हो सकता है कैंसर, इस तरह करें खुद का बचाव

Know About Human papillomavirus: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा सर्विकल कैंसर (cervical cancer) के मामले आते हैं. महिलाओं के जननांगों में होने वाली कैंसर की यह सामान्य बीमारी है. यह बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human papillomavirus) HPV के कारण होती है. पहले जननांगों में इस वायरस का संक्रमण फैलता है. इसके बाद यह वायरस कुछ सालों बाद सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) को जन्म देता है. आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि HPV के कारण सिर्फ महिलाओं के जननांगों में ही कैंसर हो सकता है लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है. WHO के मुताबिक कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि पुरुषों को HPV के संक्रमण से कैंसर की बीमारी हो सकती है. आइए, हेल्थलाइन के हवाले से HPV के बारे में जानते हैं.

क्या होता है HPV?

HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human papillomavirus) पूरी दुनिया में पाए जाने वाला सामान्य वायरस है जिसके सौ से ज्यादा प्रकार होते हैं. इनमें से 14 प्रकार ही कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं. HPV का संक्रमण महिला-पुरुष के जननांगों में होता है. HPV का संक्रमण सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार HPV का संक्रमण आमतौर पर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान एक-दूसरे में फैलता है. WHO के मुताबिक ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिसमें पाया गया है कि एचपीवी का संक्रमण मलद्वार (Anus), प्रजननमुख (Vulva), वजाइना (Vagina), पेनिस (Penis) और ऑरोफरीनक्स (Oropharynx) में भी हो सकता है.

क्या हैं इसके लक्षण?

HPV संक्रमण में पुरुषों के प्रजनन अंगों के आस-पास लक्षण (Symptoms) दिखाई देते हैं. आमतौर पर प्रजनन अंगों के आस-पास गांठ, मस्सा या उभार की तरह दिखने लगता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि ये लक्षण HPV के कारण ही हों क्योंकि सौ तरह के HPV में से कुछ से ही कैंसर का जोखिम होता है लेकिन अगर ये लक्षण बहुत दिनों तक प्रजनन अंगों के आस-पास बने रहे तो जल्दी डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए. अमेरिका के ह्यूस्टन में उताह स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Utah Department of Health in Houston) के प्रोफेसर आशीष देशमुख ने बताया कि लगभग 70 प्रतिशत लोगों को यह पता ही नहीं रहता कि HPV से एनल (Anal), पेनाइल (Penile) और ओरल कैंसर्स (Oral cancers) भी हो सकते हैं. उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इससे सर्वाइकल कैंसर होता है जो सिर्फ महिलाओं को होता है.

इससे कैसे बचें?

-अगर प्रजनन अंगों के आस-पास लक्षण दिखाई दें तो शारीरिक संबंधों से दूरी बना लें. पहले इलाज कराएं, उसके बाद डॉक्टरों की सलाह से संबंधों की ओर आगे बढ़ें.

-प्रोटेक्टिव सेक्स का तरीका अपनाएं.

-HPV के कारण होने वाले कैंसर का फिलहाल इलाज नहीं है लेकिन इसके लिए वैक्सीन बन गई है. अब 45 साल की उम्र से नीचे के व्यक्ति इस वैक्सीन को लगाकर HPV से होने वाले कैंसर से बच सकते हैं.