नई मसल्स बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन की हुई पहचान, मांसपेशी संबंधी बीमारियों का मिलेगा नया इलाज - स्टडी

Identified Protein Needed to Build New Muscle : शरीर पर लगे किसी भी घाव को भरने के लिए नई मांसपेशियों की जरूरत होती है. अक्सर ये देखने में आया है कि किसी इंसान का घाव जल्दी भरता है, तो किसी के घाव को भरने में लंबा वक्त लग जाता है. यानी किसी के शरीर में मांसपेशियों के बनने का प्रोसेस तेज होता है और किसी की बॉडी में ये देर से बनती हैं. अब यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन (University of Houston) के कॉलेज ऑफ फार्मेसी (College of Pharmacy) की एक नई स्टडी में ऐसे प्रोटीन की पहचान की गई है, जो स्केलटल मसल यानी कंकाल की मांसपेशियों (skeletal muscles) के दोबारा बनने यानी पुनर्जनन (regeneration) के लिए जरूरी होता है. रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पाया है कि हड्डियों से जुड़ी रहने वाली मसल्स में पूरे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 50-75 प्रतिशत हिस्सा होता है. ये मांसपेशियां चलने-फिरने में मदद करती हैं. ये न सिर्फ भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, बल्कि ह्यूमन बॉडी की अवस्था (पास्चर) के लिए जरूरी गतिशील टिशू होते हैं और चलने-फिरने, सांस लेने में मदद करने के साथ ही पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं.

इसलिए जब कंकाल की मांसपेशियां (skeletal muscle) किसी कारणवश चोटिल हो जाती हैं या उसमें घाव या क्षरण हो जाता है तो काफी जटिलताएं पैदा होती हैं. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘ईलाइफ जर्नल (eLife Journal )’ में प्रकाशित हुआ है.

क्या कहते हैं जानकार

कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर और इस स्टडी के राइटर डॉ अशोक कुमार (Ashok Kumar) ने बताया कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (endoplasmic reticulum) यानी एक ऐसा उपांग (appendages) जो प्रोटीन के उत्पादन, फोल्डिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल होता है, उसकी झिल्ली में आइआरई1 और एक्सबीपी1 (IRE1 and XBP1) नामक प्रोटीन की पहचान की है, जो नए स्केलटल मसल (skeletal muscle) के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं. नए स्केलटल मसल के बनने के प्रोसेस की इस समझ के आधार पर मांसपेशी संबंधी आनुवंशिक या क्षरण संबंधी बीमारियों का इलाज ढूंढ़ना आसान हो सकेगा.

डॉ अशोक कुमार (Ashok Kumar) ने आगे बताया कि हमने मॉडल स्टडी में पाया कि यदि स्केलटल मसल से आइआरई1 या एक्सबीपी1 (IRE1 or XBP1) नामक प्रोटीन को हटा दिया जाता है, तो स्केलटल मसल की मरम्मत अमूमन नहीं हो पाती है. ये प्रोटीन स्थानीय स्टेम सेल के विकास और स्केलटल मसल के दोबारा बनने यानी पुनर्जनन (regeneration) में मददगार होते हैं. यदि आइआरई1 को स्केलटल मसल से हटा दिया जाए, तो मसल स्टेम सेल (muscle stem cells) कम हो जाते हैं, जिससे मस्कुलर डिस्ट्राफी (muscular dystrophy) की भी समस्या पैदा होती है.

अब आगे की स्टडी में क्या?

अब, इसकी स्टडी चल रही है कि क्या आइआरई1 और एक्सबीपी1 (IRE1 and XBP1) को एक्टिव करने से मांसपेशियों के चोटिल होने या क्षरण (degradation) होने की स्थिति में स्केलटल मसल के पुनर्जनन की गति में सुधार हो सकता है. यदि ये रिसर्च सफल होती है तो मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का नए इलाज और दवा का विकास किया जा सकता है. इसके लिए अभी और स्टडी की जरूरत होगी, ताकि इससे एक नई थेरेपी डेवलप हो और उसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाया जा सके. उम्मीद है कि साइंटिस्टों को जल्दी ही इसमें कामयाबी मिलेगी.

