अगर घर पर पहली बार करने जा रही हैं ब्लीच का इस्तेमाल तो रखें इन बातों का ख्याल

आप खुद को मेंटेन रखने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख करते होंगे और किसी भी तरह की सर्विस लेते हुए इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते होंगे कि ब्यूटीशियन आपकी बॉडी पर चीज़ों को कितनी मात्रा में और किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन अब कोरोना का ये दौर घर में रहने का है, ब्यूटी पार्लर जाना तो दूर की बात है (Avoid going beauty parlor), हम तो ये कहेंगे कि जब तक बहुत ज़रूरी काम न हो घर से बाहर निकलने की न ही सोचें तो ही ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा. हांं, ये बात तो सच है कि कोरोना के इस दौर में घर में रहते हुए भी अक्‍सर खुद को मेंटेन (Maintain yourself) करने का मन तो करेगा ही. इसी क्रम में अगर आप घर पर पहली बार ब्लीच का इस्तेमाल (Using bleach at home) करने की सोचते हैं, तो कुछ बातों का ख्याल आपको बहुत ज्यादा रखना होगा. आइये जानते हैं कि घर पर पहली बार ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है.अगर आपको पता है कि पार्लर में आप के चेहरे और बॉडी के अन्य पार्ट्स पर कौन से ब्रांड की ब्लीच इस्तेमाल की जाती थी तब आप घर पर उसी ब्रांड की ब्लीच इस्तेमाल करें. लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से ब्लीच मंगवा रहे हैं तो आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छे ब्रांड की ब्लीच का इस्तेमाल ही करें और ब्लीच के बारे में इंटरनेट से जानकारी भी ले लें.ब्लीच और एक्टिवेटर को किस मात्रा में इस्तेमाल करना है इस बारे में भी पैक पर लिखी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें. ये भी ख्याल रखें कि ब्लीच कितनी देर तक स्किन पर लगा कर रखनी है. अगर ये जानकारी नहीं उपलब्ध है तो पंद्रह मिनट से ज्यादा स्किन पर ब्लीच को न रखें. इसके साथ ही इसकी एक्सपायरी डेट पर भी ध्यान ज़रूर दें.आप चेहरे या हाथ-पैर जिस जगह पर भी ब्लीच लगाने जा रहे हैं, तो इसे लगाने से पहले उस जगह की स्किन को अच्छी तरह से धो लें या किसी क्लीनिंग लोशन से साफ कर लें. इसके बाद प्री−ब्लीच क्रीम लगाकर पांच मिनट तक हल्के हाथों से उस जगह की मसाज करें. उसके बाद ही ब्लीच का इस्तेमाल करें.चेहरे और बॉडी के अन्य पार्ट्स पर ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें और देखें कि इससे आपकी स्किन पर जलन तो नहीं हो रही. चेहरे और बॉडी के बाकी पार्ट्स की स्किन में फर्क होता है. इसलिए अगर आप हाथ और पैर में भी ब्लीच इस्तेमाल करने जा रही हैं तो इसका पैच हाथ-पैर की स्किन पर इस्तेमाल करें और अगर चेहरे पर ब्लीच इस्तेमाल करने जा रही हैं तो इसका बहुत छोटा सा पैच कान के पीछे की ओर लगाकर टेस्ट करें. अगर आपको जलन महसूस हो तो ब्लीच इस्तेमाल न करें.अगर आप चेहरे पर ब्लीच कर रही हैं तो ख्याल रखें कि ये आइब्रो और होंठों पर न लगने पाए. साथ ही आंखों के ठीक नीचे भी इसका इस्तेमाल न करें बल्कि कुछ जगह छोड़ कर इसका इस्तेमाल करें. अगर गलती से इन जगहों पर लग भी जाये तो बिना देर किए इसको तुरंत साफ़ करें.ब्लीच को स्किन से उतारने के लिए किसी कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें. अगर न मिल सके तो इसकी जगह रुई या फोम का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्लीच उतारने के बाद चेहरे को साफ़ करके मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं.