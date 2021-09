If You Are Bored By Eating Lentils And Rice Everyday, Then Increase Its Taste In This Way : भारत के अधिकतर घरों में चावल और दाल (Lentils And Rice) रोज का खाना होता है. लोग दिनभर के खाने में एक टाइम चावल दाल खाते ही हैं. रूटीन खाने के रूप में जब हम रोज एक ही प्रिपरेशन खाते हैं तो यह स्‍वाभाविक है कि खाने के प्रति उकताहट (Bored) आ जाए. ऐसे में इसका विकल्‍प ढूंढना हम शुरू कर देते हैं. लेकिन डेली डाइट में इन्‍हें शामिल करना भी जरूरी होता है. ऐसे में आप चावल दाल को ही बनाते समय अगर कुछ टि्वस्ट लाकर और बनाने के तरीके में बदलाव लाकर इसका स्‍वाद बदल सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किन टिप्‍स (Tips) को अपनाकर रोज नए नए स्‍वाद में चावल दाल बना सकते हैं.

दें नया तड़का

आप दाल के तड़के में बदलाव लाकर इसके स्‍वाद में बदलाव ला सकते हैं. ये काम बहुत ही आसान होगा और इसे करने में अधिक समय भी नहीं लगेगा. आप चाहें तो कभी जीरा, घी और हींग का तड़का दें तो कभी राई, सरसों तेल और करी पत्‍ते का. इसी तरह आप लहसुन, जीरा, घी का तड़का भी दे सकते हैं और कभी टमाटर, घी, मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो रोज अलग अलग मिर्च प्रयोग कर सकते हैं.

लहसुन का तड़का

दाल के साथ लहसुन का तड़का बहुत ही खास लगता है. खास तौर पर अगर आप मसूर दाल बना रहे हैं तो ये और भी स्‍वादिष्‍ट बनता है. आप दो कली लहसुन, एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग मिलाएं और घी जीरा के साथ छौंक दें. इसका फ्लेवर आपके स्‍वाद को बढा देगा.

अलग अलग दाल का करें प्रयोग

बाजार में कई तरह के दाल मिलते हैं. ऐसे में आप कभी मूंगदाल, कभी मसूर दाल, चना दाल तो कभी उड़द दाल का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे बदलाव आपको रोज नया टेस्‍ट देगा.

चावल के साथ करें एक्‍सपेरिमेंट

आप अपने चावल के साथ तरह तरह के एक्‍सपेरिमेंट कर उसे नया रूप और स्‍वाद दे सकते हैं. इसके लिए आप कभी जीरा राइस, कभी वेजिटेबल राइस, कभी कॉर्न राइस तो कभी टोमैटो राइस बना सकते हैं. स्‍वाद और सेहत दोनों के लिए अच्‍छा होता है.