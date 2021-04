वैक्सिंग कराने के बाद आपको भी होती है खुजली या इर्रिटेशन? तो करें ये उपाय

Itching And Rashes While Waxing Then Try These Methods: आमतौर पर बॉडी (Body) पर होने वाले अनचाहे बालों (Unwanted Hair) से छुटकारा पाने के लिए लोग वैक्सिंग (Waxing) का प्रयोग करते हैं. यह बालों को हटाने का सबसे प्रचलित और बेहतरीन तरीका (Methods) माना जाता है. वैक्सिंग के दौरान स्किन से बालों को जड़ों से खींचा जाता है जो एक दर्दनाक प्रक्रिया है. कई बार इस प्रक्रिया में स्किन पर इसके साइड इफेक्‍ट्स भी देखने को मिलते हैं. कई लोगों को तो वैक्सिंग के बाद खुजली, रूखापन और दाने की समस्‍या भी हो जाती है. अगर आप भी वैक्सिंग के बाद ऐसी समस्‍याओं से दो चार होते हैं तो यहां आपके लिए कुछ घरेलू उपाय (Home Remedies) बताए जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप वैक्सिंग के साइड इफेक्‍ट्स को कम कर सकते हैं.अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो वैक्सिंग का चुनाव करने से पहले उनका अपने स्किन पर पैच टेस्‍ट जरूर कराएं. ऐसा करने पर आप समझ पाएंगे कि पार्लर में उपलब्‍ध कई तरह के वैक्सिंग में कौन सा वैक्सिंग आपकी स्किन के लिए सूटेबल है.अगर आपके स्किन पर वैक्सिंग के बाद रेडनेस आ जाती है तो आप वैक्सिंग हो जाने के बाद सूदिंग मॉश्‍चराइजर से मसाज करा सकते हैं. इससे आपकी स्किन रिलैक्‍स होगी और धीरे धीरे रेडनेस चली जाएगी. ध्‍यान रहे कि ये स्‍मेल फ्री मॉश्‍चराइजर हीं हो.वैक्सिंग कराने के तुरंत बाद साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए. आप करीब 12 घंटे के बाद ही वैक्सिंग हुए स्किन पर साबुन का प्रयोग करें. ऐसा नहीं करने पर कई बार लोगों के स्किन पर रैश या दानें हो सकते हैं.अगर आप वैक्सिंग कराने के तुरंत बाद धूप में जाएंगे तो इससे आपकी स्किन पर रैश और एलर्जी हो सकती है. इसके लिए कोशिश करें कि शाम के समय ही वैक्सिंग कराएं. अगर जरूरी हो तो आप धूप में छाते लेकर ही निकलें और घर जाकर ठंडे पानी से स्किन को धोलें.अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्‍यादा एलर्जी हो रहे हों या दानें हो रहे हों तो वैक्सिंग के तुरंत बाद आइस पैक से कोल्‍ड कंप्रेस दें. ऐसा करने से वैक्सिंग के बाद हुए इरिटेशन में आराम मिलेगा और दानें गायब हो जाएंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)