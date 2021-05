चेहरे पर मुहांसे होने पर इस तरह से शेविंग करना होगा बेहतर

शेविंग क्रीम से पहले करें ऑयल का इस्तेमाल

नए और सिंगल ब्लेड रेज़र का करें इस्तेमाल

मुहांसों की दिक्कत (Problem of pimples) केवल महिलाओं को ही नहीं होती है पुरुष भी इस दिक्कत परेशान रहते हैं. ये दिक्कत तब और भी परेशान करती है जब उनको शेविंग करनी होती है. शेविंग के समय मुहांसो के कटने-छिलने और उनसे खून निकलने की परेशानी होने का डर रहता है. ऐसे में ज़रूरी है कि शेविंग के समय कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखा जाये (Take care while shaving) जिससे आप इस दिक्कत से बचे रह सकें. आइये जानते हैं कि चेहरे पर मुहांसे होने की स्थिति में (Pimples on face) शेविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाये.शेविंग से पहले चेहरे पर हॉट टॉवल स्क्रब करना बेहतर होगा. इसके लिए गर्म पानी में टॉवल को डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें. इस तौलिए को फेस पर रखकर हल्के हाथों से टॉवल स्क्रब करें. इससे आपके चेहरे की क्लीनजिंग होगी. ये स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करेगी. साथ ही पोर्स को खोलने में मदद करेगी और मुहांसों को उभरने से बचाएगी.आमतौर पर जब पुरुष शेविंग करते हैं तो फेस पर सबसे पहले शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मुहांसे होने की स्थिति में शेविंग के समय आप क्रीम से पहले शेविंग ऑयल का इस्तेमाल करें. अगर शेविंग ऑयल मौजूद नहीं है तो नारियल, जैतून और बादाम का तेल भी चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑयल की कुछ बूंदों को फेस पर लगाकर कुछ देर तक मसाज करें जिससे स्किन स्मूद हो सके. इसके बाद शेविंग क्रीम इस्तेमाल करके हल्के हाथों से शेव करें. इससे रेज़र स्किन पर आसानी से फिसलेगा और स्मूद शेविंग करने में मदद मिलेगी.शेविंग करने के लिए आप अगर किसी एल्कोहल या सिंथेटिक इंग्रीडियन्स वाली क्रीम की जगह नैचुरल इंग्रीडियन्स शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. इससे आपकी त्वचा और मुहांसो पर जलन जैसी दिक्कत होने से बचाव होगा.कुछ लोग शेविंग रेज़र का इस्तेमाल कई बार करते हैं. चेहरे पर मुहांसे होने की स्थिति में पुराना रेज़र इस्तेमाल करने की बजाय नए रेज़र का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा. पुराने रेज़र से शेविंग करते समय हाथ पर दबाव ज्यादा देना होता है, जबकि नए रेज़र पर हाथ का दवाब कम रहता है. जिससे मुहांसों के कटने-छिलने की दिक्कत नहीं होगी और शेविंग भी आसानी से हो सकेगी. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रेज़र सिंगल ब्लेड वाला हो.