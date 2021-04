मेकअप करना पसंद है, तो इन बातों को कभी न करें इग्नोर

खरीदने से पहले करें पैच टेस्ट

साफ करते रहें मेकअप ब्रश

ओकेज़नली मेकअप करना तो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है लेकिन कुछ लोग रोज़ाना मेकअप लगाने के (Applying makeup on daily basis) बहुत शौक़ीन होते हैं. दरअसल मेकअप उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता (Makeup boosts confidence) है. यही वजह है कि घर में रहना हो या कहीं जाना हो, उनको अपना चेहरा बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता. लेकिन रोज़ाना मेकअप इस्तेमाल करने के बावजूद वो कुछ बातों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं जो उनकी कई दिक्कतों को बढ़ा सकता है. अगर आपको भी मेकअप करना पसंद है तो आपको किन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए (You should not ignore) आइये यहां जानते हैं.अक्सर लोग अपने मेकअप प्रोडक्ट किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं. ख़ास कर शादी-पार्टी के मौके पर. उस समय किसी के पास अगर मेकअप का कोई सामान नहीं है तो आप उसको अपना दे देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका मेकअप आप इस्तेमाल कर लेते हैं. जबकि ऐसा करना आपकी कई दिक्कतों को बढ़ा सकता है. क्योंकि हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम से या आई इंफेक्शन से गुज़र रहा हो, जिसके बारे में आपको पता न हो. ऐसे में मेकअप प्रोडक्ट की अदला-बदली आपको भी उस दिक्कत से रूबरू करवा सकती है. इसलिए मेकअप एक्सचेंज करने की आदत को इग्नोर करना चाहिए.कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें. जिससे ये पता चल सके कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के अनुरूप है और इससे किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं हो रही. खरीददारी के लिए उन शॉप्स का चुनाव करें, जहां टेस्टर मौजूद हों. लेकिन ध्यान रहे कि टेस्टर कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पैच टेस्ट के लिए चेहरे की जगह हाथ की ऊपरी सतह पर टेस्टर अप्लाई करें, जिससे आप किसी तरह से इंफेक्शन या एलर्जी से बचे रहें. टेस्ट करने के फ़ौरन बाद प्रोडक्ट न खरीदें बल्कि कुछ समय बाद या अगले दिन खरीदारी करें जिससेआप टेस्ट का रिजल्ट जान सकें.बहुत लोग मेकअप ब्रश का इस्तेमाल इनको बिना साफ़ किये हुए लम्बे समय तक करते रहते हैं. इस वजह से इन पर बैक्टीरिया होने की सम्भावना होती है. इसलिए मेकअप को एक-दो बार इस्तेमाल करने के बाद धोना और साफ़ करते रहना चाहिए. अगर आपके मेकअप ब्रश का इस्तेमाल आपके सिवाय किसी और ने भी किया है, तो इसके दो-तीन बार इस्तेमाल होने का इंतज़ार बिल्कुल न करें, बल्कि धोकर ही इस्तेमाल करें. भले ही इसको कुछ घंटे पहले ही आपने क्यों न धोया हो.